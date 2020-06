NATHALIE VAIRAC, INITIATRICE DE #AFRICAFORBLACKLIVES

‘’Il faut du temps pour récupérer son imaginaire social’’

‘’Les Noirs subissent encore des actes racistes parce qu’il y a eu la traite négrière et la colonisation qui ont fait qu’il n’y a pas très longtemps, on a voulu nous apprendre qu’on est une valeur marchande moins que rien et que l’autre peut nous utiliser et nous tuer, écraser. Donc, si on prend le nombre de générations auxquelles ça était transmis, c’est considérable. Pour moi, par exemple, qui viens par mon père de la Guadeloupe, c’est quatre générations en arrière. Ça veut dire, ma grand-mère a grandi dans ces conditions et qu’elle a élevé mon père dans ces conditions. On est sur la brèche des générations qui peuvent dire ‘stop’.

Dans la jeunesse sénégalaise, par exemple, il y a des forces vives, des idées. Mais avant, il y a eu une telle autorité dans l’écrasement, l’asservissement que ça met du temps pour récupérer son imaginaire social. Déjà, reconnaitre soi-même qu’on a de la valeur, apprendre à prendre confiance en soi, ça prend du temps.

Donc, ça l’est dans un tissu générationnel. Et puis, de l’autre côté, il y a beaucoup de gens qui se sont installés dans cette position que l’Afrique serait moins que rien. On peut prendre l’exemple sur ce qu’on a traversé, à savoir la Covid-19. Parce que ça a marqué un tournant dans notre humanité. Il y a beaucoup de pays qui se sont mis à projeter sur l’Afrique, disant qu’on n’aurait pas les ressources et la force pour faire face. Ça montre bien que certaines projections continuent à se faire à l’encontre des gens à la peau noire’’.