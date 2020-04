Depuis quelques jours, sur la toile, des Africains s’indignent de la manière peu humaine dont ils sont traités en Chine. Ceci, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. La sortie de l’Union africaine semble avoir eu de l’effet. Les autorités chinoises ont pris de nouvelles mesures.

Le 13 avril dernier, le conseiller d’Etat et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, s’est entretenu par téléphone avec le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat. Ils ont échangé sur le traitement des Africains par les Chinois, dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Dans des communiqués publiés sur le site du gouvernement, l’on revient sur les grandes lignes de cet échange.

Monsieur Wang a rappelé à M. Faki que son gouvernement attache une grande importance à la vie et à la santé des ressortissants étrangers en Chine. Son pays assure que tous les étrangers sont traités sur un pied d'égalité. ‘’Nous nous opposons au traitement différencié et nous appliquons la tolérance zéro, face à la discrimination. Depuis le début de l'épidémie, les autorités du Guangdong attachent une grande importance au traitement des patients étrangers, y compris des ressortissants africains. Des plans spécifiques ont été élaborés et des dispositions appropriées ont été prises pour protéger leur vie et leur santé dans la mesure du possible. Nous avons ainsi pu sauver la vie de certains patients africains en état grave’’, arguent les autorités chinoises dans leur communiqué.

Il n’empêche que les autorités chinoises ont décidé d’apporter des améliorations. Des mesures sont prises pour corriger certaines failles. ‘’Les autorités du Guangdong attachent une grande importance aux préoccupations de certains pays africains et s'emploient rapidement à améliorer leur méthode de travail. Les mesures comprennent : fournir des services de gestion de la santé sans différenciation, désigner des hôtels pour l'hébergement des étrangers devant faire l'objet d'une observation médicale et adopter un ajustement des prix pour ceux qui ont des difficultés financières ; mettre en place un mécanisme de communication efficace avec les consulats généraux étrangers à Guangzhou et rejeter toutes les remarques racistes et discriminatoires’’, lit-on dans la note disponible sur le site du gouvernement chinois.

De plus, ‘’l'amitié sino-africaine est indéfectible, car elle est profondément enracinée en Chine. Les amis africains peuvent obtenir un traitement équitable, juste, cordial et amical en Chine. Le ministère des Affaires étrangères restera en communication étroite avec les autorités du Guangdong et continuera de répondre aux préoccupations raisonnables et aux aspirations légitimes de la partie africaine’’.

En outre, a assuré M. Wang à l’Union africaine, ‘’la Chine a toujours pratiqué une politique d’amitié envers l’Afrique et les deux parties sont des frères et des compagnons d’armes solidaires. L’amitié traditionnelle entre la Chine et l’Afrique a résisté aux épreuves de l’histoire et des changements internationaux. Elle est solide comme le roc et indéfectible, et ne sera affectée par aucun incident. Elle ne sera perturbée par les provocations de certaines forces. Dans les circonstances actuelles, la Chine et l’Afrique ont plus que jamais besoin de confiance et de soutien mutuels et de solidarité pour traverser cette période difficile’’. L’UA est d’accord sur cette position.

BIGUE BOB