Les équipes U18, garçons et filles, du Sénégal effectueront leur entrée en lice, aujourd’hui en Championnats d’Afrique de basket de leur catégorie face à celles du Mali, au Caire.

Les Championnats d’Afrique de basket des moins de 18 en filles et garçons ont débuté ce jeudi au Caire, en Egypte. Pour la première fois depuis huit ans, en 2012, le Sénégal va engager ses deux sélections dans ces compétitions. Toutes les deux équipes vont démarrer leur aventure aujourd’hui contre celles du Mali, dans les deux catégories.

En 2012, le Sénégal avait remporté sa première médaille d’or continentale en basket dans la catégorie U18 garçons à Maputo, avant d’être retiré de la compétition pour cause de fraude sur l’âge de certains de ces joueurs. Après six ans d’absence, la sélection a effectué son comeback, en 2018. Amenés par le coach Madiène Fall, les Lionceaux ont réalisé un parcours honorable avant d’échouer en finale contre le pays organisateur, le Mali. Les Maliens se sont imposés sur le fil (78-76), après un match âprement disputé. Deux ans après, les deux formations se retrouvent en terre égyptienne. Après un premier essai, il y a deux ans, les jeunes Sénégalais veulent aller au bout de leurs ambitions : renouer avec le titre de champion d’Afrique. La réalisation de cet objectif passe par une bonne entrée en matière face au Mali, cet après-midi (15h30). Mais les Aiglons vont défendre crânement leur trophée. Ces retrouvailles aux relents de revanche pour les protégés du coach Madiène promettent de belles empoignades.

Cinq pays sont engagés dans cette compétition et évolueront dans une poule unique. Chaque équipe rencontrera les quatre adversaires de la poule. Les quatre meilleures du groupe se qualifieront pour les demi-finales. Les vainqueurs se qualifieront pour la finale, tandis que les perdants disputeront les matchs de classement 3e et 4e places.

Le retour des Lioncelles

Pour sa part, la sélection des moins de 18 ans du Sénégal va effectuer son retour en compétition africaine de sa catégorie. Les Lioncelles avaient participé pour la dernière à un championnat d’Afrique U18 en 2012, à domicile, où elles avaient remporté le trophée qui leur avait été retiré par la suite pour cause également de fraude sur l’âge de certaines pensionnaires de la sélection. Le Sénégal avait remporté la première édition de la Coupe d’Afrique des nations de basket U18, en 1985, au Ghana. L’équipe a ensuite joué deux qu’elles avaient perdu respectivement face au Zaïre (actuelle RD Congo), en 1991, et à l’Angola, en 1998. Toutes les deux éditions s’étaient tenues à Dakar.

Les protégées du coach Ousmane Diallo vont essayer de réussir leur retour sur la scène continentale. Mais l’entraineur de l’ASC Ville de Dakar et ses joueuses sont tombées sur un sacré client, le Mali. L’équipe malienne, championne d’Afrique en titre, domine le basket continental de la catégorie depuis les trois dernières éditions (20014, 2016 et 2018). Après le retrait du Sénégal en 2012, les Maliennes se sont installées sur le trône. Les jeunes sénégalaises vont essayer de déjouer les plans des Maliennes qui ont déjà marqué leur territoire dès le début du tournoi. Elles se sont imposées largement en match d’ouverture, hier, face aux Egyptienne sur le score de 36 à 64, soit 28 points d’écart. Les Sénégalaises sont donc prévenues.

A cause de la pandémie de Covid-19, seulement trois équipes, dont le Sénégal et le pays hôte, l’Egypte, sont en lice pour la succession du Mali. Dans la première phase du tournoi les 3 sélections qui évolueront en poule unique, vont se rencontrer en match aller et retour. Cette phase se déroulera du 5 au 8 décembre 2020. Les deux meilleures formations de la phase de groupes joueront la finale prévue le 9 décembre prochain.

PROGRAMME GARÇONS Hier Egypte - Guinée Aujourd’hui 15h30 Mali - Sénégal FILLES Hier Egypte - Mali 36-64 Aujourd’hui 18h Mali - Sénégal

LOUIS GEORGES DIATTA