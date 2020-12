La mutuelle de santé des agents de l’Etat vit ses pires moments, selon Seneweb. C’est du moins le constat fait par le collectif des adhérents. En conférence de presse hier, les membres dudit collectif ont tenu à alerter l’opinion sur la gestion jugée désastreuse du président Babacar Ngom. Élu en 2016, le président a installé un bureau exécutif qui, selon les membres du collectif, a ‘’une prégnance sur les autres organes, entraînant ainsi une gestion aux antipodes des principes de la mutuelle’’. Le collectif déplore l’investissement fait en termes d’acquisition de terrains depuis son installation.

Des terrains qui, selon toujours les plaignants, n’ont pas d’utilité pour les 4 000 membres que compte la mutuelle. En outre, ces décisions d’achats sont prises alors que ‘’l’article 42 du règlement n07/2009/CM/UEMOA portant réglementation de la mutualité sociale au sein de l’UEMOA précise bien que la décision d’engager des investissements de cet ordre relève de l’Assemblée générale et non du Bureau exécutif. Le collectif des adhérents indique aussi que le bureau dirigé par Babacar Ngom, a versé dans une ‘’accumulation de dettes’’, tout ceci dans le ‘’non-respect de l’exécution du budget des rubriques votées’’. Ce qui va à l’encontre des priorités de la mutuelle qui a pour principale mission ‘’la prise en charge des bénéficiaires’’.

...A la suite à ces constats, un comité d’administration extraordinaire a été créé. Les raisons étant qu’au moment de rendre compte, à la fin de son mandat, en novembre 2019, le Bureau exécutif a demandé une ‘’prolongation de mandat et une suppression de la section de Dakar’’. Alors qu’il était attendu pour faire un rapport de sa gestion depuis 2016, renseigne-t-on. En effet, ce comité d’administration a diligenté un audit de la mutuelle qui a mis à nu ‘’un nombre important de malversations’’ tant financières qu’administratives. L’extension du siège de la mutuelle a coûté 846 309 950 F CFA, alors que le budget était arrêté à 560 354 200 F CFA.

‘’Un surplus qui n’a toujours pas de justification’’, à en croire le porte-parole du jour, Abdoul Makily Bousso. En outre, durant toutes les réunions, les participants recevaient un montant de 10 000 F pour leur transport. Alors qu’aucune de ces réunions n’avait de procès-verbal. Aussi, l’audit a montré que le Bureau exécutif a utilisé une somme de 30 000 000 F CFA pour l’entretien de leurs véhicules personnels, au moment où il leur a été demandé d’acheter des véhicules pour la structure. Par la suite, le Bureau exécutif a esté en justice contre le Conseil d’administration extraordinaire. Ce dernier a reçu l’injonction de suspendre ses activités.

Par contre, la justice a demandé au bureau de Babacar Ngom de tenir le plus tôt possible une assemblée générale et rendre compte de sa gestion, indique-t-on. Les membres du collectif de la Mutuelle de santé des agents de l’Etat comptent ainsi mener le combat pour obtenir gain de cause et remettre leur structure sur les rails.