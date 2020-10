La Fédération internationale des journalistes (Fij) condamne l’agression de la camerawoman Adja Ndiaye par des policiers, alors qu’elle était en reportage. Elle ‘’se joint à son affilié le Syndicat des professionnels de l'information et de la communication (Synpics) pour condamner un acte de violence injustifié et exiger une réponse ferme des autorités sénégalaises’’.

Aussi, rappelle-t-elle dans un communiqué transmis à ‘’EnQuête’’, ‘’Adja Ndiaye était en reportage dans les services de la direction de la police de Dakar avec une équipe de Dakar’Actu, quand elle a été agressée par des policiers. Le reportage qu'elle filmait portait sur la convocation de l’activiste DJ Malick par la brigade responsable de la cybercriminalité. La caméra d’Adja Ndiaye a été endommagée et la camerawoman est actuellement hospitalisée’’. Hier, le Syndicat national des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics) et d’autres organisations de la société civile ont déposé une lettre de protestation au ministère de l’Intérieur.

...Comme la Fédération internationale de journalistes, le Forum du justiciable est également monté au créneau pour dénoncer l’agression contre la camerawoman de Dakar’Actu. ‘’Le Forum du justiciable a appris avec beaucoup d’inquiétudes que dans le cadre de son travail, la camerawoman de Dakar’Actu a été violentée par la police. Un acte que le Forum condamne sans réserve et qualifie comme une atteinte grave à la liberté de travail et au droit à l’information.

Le Forum interpelle directement le directeur général de la Police nationale sur ces pratiques devenues récurrentes qui n’honorent pas la police nationale et invite les autorités habilitées à ouvrir une enquête sur cette affaire afin de situer les responsabilités’’, lit-on dans une note des camarades de Babacar Bâ.