La forêt classée de Mbour 4 Extension, dans la commune de Thiès-Ouest, qui n’est toujours pas déclassifiée, a plusieurs fois été agressée par des citoyens déterminés à y construire leurs maisons. Mais hier, l’inspecteur régional des eaux et forêts, Youssoupha Diouf y a effectué une descente avec ses hommes pour reprendre le contrôle et faire cesser cette destruction.

Délimiter la forêt classée par le reboisement de 50 ‘’khaya senegalensis’’ (caïlcédrat) pour stopper la problématique des occupations irrégulières, mais aussi les exploitations de tout genre. C’est l’un des motifs de la descente, hier, des éléments du Service régional des eaux et forêts, chasses et conservation des sols de Thiès dans la forêt classée située à Mbour 4 Extension, dans la commune de Thiès-Ouest.

Convoitée par les populations qui disent y détenir des parcelles à usage d’habitation, cette forêt classée qui, jusqu’ici, n’est pas déclassifiée, a été depuis plusieurs années le berceau d’une lutte acharnée entre ceux qui souhaitent y élire domicile et les autorités administratives déterminées à la conserver. En décembre 2017, le chef de l’État, Macky Sall, de passage à Thiès, dans le cadre du lancement des travaux de la troisième usine de traitement d'eau de Keur Momar Sarr (KMS3) avait instruit le gouverneur d’alors, Amadou Sy, à travailler à son ‘’déclassement’’. Mais depuis lors, le dossier semble connaître des blocages.

Cependant, des propriétaires de parcelles y poursuivent leur projet de construction. Ainsi, cette volonté de continuer les travaux dans la forêt classée est considérée comme une agression sans précédent de cet espace réservé par l’autorité en charge de leur surveillance et protection dans la région.

Selon l’inspecteur régional des eaux et forêts, cette forêt, qui s’étend sur une superficie de 4 300 km, doit être conservée pour le bien de tous. C’est pourquoi, affirme-t-il, les nombreuses agressions caractérisées par les occupations irrégulières doivent cesser. ‘’Il y a un problème d’occupation avec le quartier Mbour 4 Extension qui fait l’objet d’une demande de ‘déclassement’. Mais nous avons l’impression que les gens continuent d’une manière ou d’une autre à agresser la forêt classée. Nous y avons constaté des occupations irrégulières. Maintenant, nous voulons tout faire pour la conserver. Pour y arriver, nous avons décidé de mettre en place deux rangées de ‘khaya sénégalensis’ pour limiter la progression de toutes les occupations irrégulières dans la forêt’’, a rassuré le colonel Youssoupha Diouf.

Des sanctions pénales aux récalcitrants

De plus, le successeur du colonel Dieng a rappelé l’impératif de marquer leur territoire dans une forêt qui fait l’objet de toutes les convoitises. De plus, précise-t-il, ses hommes et lui travaillent à faire en sorte que toute la partie qui longe la route nationale qui mène à Mbour soit préservée au bénéfice de tous. Abordant la question de l’extension du quartier Mbour 4, le colonel Youssoupha Diouf indique que c’est une ‘’véritable menace’’ qu’il faut combattre à tout prix.

‘’Dans la forêt classée, nous avons trouvé des champs. Les gens commencent à se positionner. Ce sont des occupations irrégulières. Et c’est inadmissible. C’est pour cette raison que nous voulons marquer notre territoire, pour éviter que les gens s’attaquent encore à l’autre partie de la forêt qui reste’’, a-t-il martelé.

Avant d’effectuer la descente sur le site avec ses hommes, le colonel Youssoupha Diouf a tenu à informer toutes les autorités administratives et judiciaires de la région. Désormais, il n’est point permis à quiconque d’occuper le moindre mètre carré dans cet espace. Cette forêt qui, comme l’a rappelé l’inspecteur régional des eaux et forêts, appartient à tous. ‘’Il faut que les gens la respectent. Le procureur de République près le tribunal de Thiès est sur le qui-vive. Tous ceux qui s’adonnent à une quelconque occupation irrégulière dans la forêt classée, vont répondre de leurs actes devant le tribunal’’, a conclu avec détermination le colonel Youssoupha Diouf.

