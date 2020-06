Les géologues du Sénégal demandent un aménagement maîtrisé de la zone des Mamelles, site historique et géologique. Ils ont alerté les autorités quant aux dangers liés à son occupation anarchique.

Les visites de terrain dans la zone des Mamelles se multiplient, depuis quelques jours. Hier, les géologues sénégalais se sont, à leur tour, rendus sur les lieux pour alerter les autorités. Encore une fois, la grande excavation (pour des besoins de construction) constatée à la base de la colline du phare inquiète. ‘’La colline est constituée de blocs de basalte en noir sous forme de filons, et entre lesquels sont intercalées des roches sédimentaires encore appelées roches tendres ou scories. Or, l’action qui est en train d’être menée ici consiste à extraire le basalte, ce qui peut avoir des conséquences sur la stabilité de la colline. Et pendant la saison des pluies, les eaux de ruissellement peuvent occuper les pores des scories et lessiver les pentes. Il va s’ensuivre le gonflement des roches tendres (argiles) et donc une fissure de la colline. Tous ces phénomènes peuvent provoquer une instabilité, un affaissement et on peut même aller jusqu’à la disparition du phare qui joue un rôle sécuritaire dans la navigation maritime et aérienne’’, explique le président de la Société géologique du Sénégal (SGS, l’association des géologues du Sénégal) Cheikh Ibra Seck.

Les multiples agressions que subissent ce site et ses environs peuvent, un jour, selon ces scientifiques, réveiller le volcan sous-jacent. Car il n’est pas éteint. Un tel scénario aboutirait à la disparition de tous les quartiers environnants. A cela s’ajoute une ancienne exploitation de pierres ponces provoquant un début d’éboulement dans certaines parties de la falaise.

Face à tous ces risques, l’association demande un aménagement maîtrisé de la zone des Mamelles. ‘’En tant qu’association de géologues, c’est à nous d’expliquer les phénomènes géologiques et environnementaux qui relèvent de l’exploitation de cette colline. Il s’agit d’informer les autorités, de les sensibiliser sur les dangers. C’est un rôle d’alerte. A ma connaissance, il y a un décret en cours pour la préservation du littoral. Donc nous, ce qu’on peut faire, c’est de mener des actions de sensibilisation. Ce site géologique date du Quaternaire et on reçoit des élèves de 4e et de 3e en excursion. Les étudiants en géologie viennent ici pour préparer leurs mémoires. Il comprend également des espèces animales’’, poursuit-il.

Outre l’aspect pédagogique, la zone des Mamelles de Dakar draine du monde, y compris des touristes, comme on peut le constater du côté du monument de la Renaissance. Ainsi, la préservation de ce patrimoine permettrait des entrées d’argent. A la SGS, on propose son érection en site touristique avec des visites guidées et payées, comme c’est le cas en Chine. Par ailleurs, la visite a également permis de pointer du doigt des constructions sur le sommet de la colline et sur le flanc ouest des Mamelles, près de la mosquée de la Divinité. On compte aussi des bâtiments du projet de l’usine de dessalement qui rejettent des saumures concentrées (solutions aqueuses de sel) pouvant entrainer la raréfaction des ressources halieutiques, dommageable pour les pêcheurs de la zone.