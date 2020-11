Le ministre du Développement industriel et des Petites et moyennes industries a séjourné, dimanche dernier, dans la région de Ziguinchor. Sur place, il a visité, en présence des autorités locales, l’unité de transformation de cire d’abeilles, financée par la Coopération japonaise, au quartier Néma Kadior de la capitale Sud. Ensuite, la délégation ministérielle s’est rendue à la Sodezi (zone industrielle) de Ziguinchor où il a encore visité une usine de transformation de noix de cajou avant celle de Boutoute, sur la RN6, à quelques encablures de Ziguinchor.

Le site de l’agropole sud situé au niveau du village de Baghagha, dans la commune d’Adéane (département de Ziguinchor), toujours sur la RN6, a été la dernière étape de la tournée du ministre Moustapha Diop. Sur place, il a procédé à la pose de la première pierre de cette infrastructure qui, selon lui, est un modèle de développement agro-industriel pourvoyeur d’emplois pour endiguer le chômage chronique des jeunes et des femmes.

A l’occasion, le ministre du Développement industriel et des Petites et moyennes industries a soutenu qu’à travers la réalisation de ce projet, 14 000 emplois directs et 35 000 emplois indirects seront créés, ciblant les jeunes et les femmes. Le projet, toujours suivant Moustapha Diop, touchera 365 000 ménages et procédera au renforcement des capacités des acteurs de la chaine de valeur des filières agro-industrielles, parmi lesquelles la mangue, l’anacarde et le maïs.