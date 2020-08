L'Action humaine pour le développement intègre du Sénégal (Ahdis) décide de jouer aux pompiers pour mettre fin à la grève des greffiers. Pour ce faire, elle a lancé un appel à la création d'une commission ad hoc de dialogue permettant de réussir une reprise des activités des greffes.

L’organisation non gouvernementale, réagissant par un communiqué, précise : ‘’Quoique contenant des points légitimes, la plateforme revendicative, dans certains de ses aspects, appelle sérieusement à des discussions pour sauver le modèle d’administration cohérent et équitable dans la répartition des rôles dont le pays dispose’’.

L’Ahdis a aussi fait des propositions au Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust). Le président du Conseil d’administration Amacodou Diouf et ses camarades invitent les greffiers à adopter une stratégie de lutte qui prenne en compte le renforcement de la crédibilité du mouvement syndical sénégalais et la préservation des intérêts des populations démunies et des entreprises durant cette période difficile.

Ils leur demandent aussi d'accepter le principe de mise en place d'une commission de dialogue, de relecture et de propositions de textes en prenant part aux travaux de celle-ci pour une sortie rapide de crise. Ils recommandent, enfin, une levée du mot d'ordre pour une trêve syndicale studieuse permettant un bon déroulement des travaux de la commission.