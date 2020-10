A peine sa candidature annoncée, le président de la Confédération africaine de football (Caf), Ahmad Ahmad, est sous la menace d’une suspension par la Fédération internationale de football (Fifa). Le Malgache, soupçonné d’avoir enfreint plusieurs codes d’éthique, pourrait ne pas avoir l’occasion de briguer un second mandat à la tête de la Caf.

‘’Oui, j’ai décidé d’être candidat’’. C’est en ces termes que le président de la Confédération africaine de football (Caf) a répondu à la question de ‘’Jeune Afrique’’, dans un entretien, jeudi dernier, de savoir s’il briguait un second mandat à la tête de la Caf. Ahmad Ahmad annonçant formellement sa candidature à sa propre succession à la présidence de l’instance dirigeante du ballon africain.

Mais cette volonté du Malgache de diriger les destinées du football continental pour les années supplémentaires, risque d’être fortement compromise. Selon les informations de la BBC, l’ancien président de la Fédération malgache de football serait dans le viseur des patrouilles de la Fédération internationale de football (Fifa). ‘’La chambre d’enquête (la chambre d’instruction de la Commission d’éthique, NDLR) de l’instance dirigeante du football mondial a établi qu’il (Ahmad Ahmad) a enfreint divers codes d’éthique’’, a indiqué la BBC, qui annonce d’ailleurs que le président de la Caf risque une suspension par la Fifa.

‘’Toute interdiction est susceptible d’exclure les chances de M. Ahmad de se présenter à une réélection, étant donné qu'il devrait passer un test d'éligibilité pour reprendre sa place au Conseil de la Fifa’’.

Si à la Fifa aucun commentaire n’est fait sur la procédure d’enquête, la BBC croit savoir que les présumées violations du code d’éthique ont un rapport avec ‘’le rôle de M. Ahmad dans l’accord controversé impliquant Tactical Steel’’. En 2017, année où Ahmad avait pris fonction, la Caf avait annulé une commande d'une valeur de 250 000 dollars (139,5 millions de francs CFA) avec la société de vêtements de sport Puma, pour prendre une commande alternative avec Tactical Steel pour 1 million de dollars (558 millions de francs CFA). L’offre Puma comprenait une réduction de 60 %. En 2019, la Fédération internationale de football a été alertée par l’ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football, Amr Fahmy. L’Egyptien avait écrit à la Fifa en accusant le Malgache de détournement de fonds, d’harcèlement sexuel et de corruption, ce qui aurait débouché sur l’ouverture d’une enquête au Comité d’éthique de l’instance mondiale du football. Cet épisode avait conduit au limogeage de Fahmy en avril 2019, pour ‘’faute professionnelle’’. Au mois de juin de la même année, Ahmad Ahmad a été interpellé dans un hôtel à Paris, où il séjournait dans le cadre d’un congrès de la Fifa, pour être entendu par les services français chargés de la lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Il a été relâché après quelques heures d’audition.

Par la suite, la Caf a été placée sous tutelle de la Fifa qui a dépêché une mission d’audit de six mois, dirigée par sa secrétaire générale Fatma Samoura, afin d’évaluer la situation actuelle au sein de la confédération et de contribuer à l’accélération du processus de mise en œuvre des réformes en cours.

Une candidature mûrement réfléchie

Interpelé sur les accusations portées contre lui lors de son entretien avec ‘’Jeune Afrique’’, Ahmad Ahmad estime que ces agissements se justifient par le fait qu’il est un homme d’action. ‘’Si vous n’êtes pas attaqué, c’est que vous n’avez pas bougé. Et plus vous bougez, plus on vous attaque. Ce qui est décevant, c’est d’être attaqué par des gens en qui vous avez accordé votre confiance, qui sont à vos côtés. Mais la traîtrise fait partie de la vie’’.

A l’en croire, les faits qui lui sont reprochés, comme les 24 millions de dollars à la Fifa, sont imputables à une erreur de l’organe dirigé par Gianni Infantino. ‘’Quand j’ai demandé à mon directeur de cabinet d’enquêter, il a constaté que la Fifa avait versé deux fois de l’argent à la Caf par inadvertance et que la Caf avait simplement remboursé le versement de trop’’, a-t-il soutenu.

A propos de sa candidature, le président Ahmad a expliqué avoir pris le temps de bien réfléchir avant de prendre sa décision. ‘’Avant de me décider, j’ai aussi écouté. Ceux qui m’ont élu en 2017 m’ont dit que le bilan était positif, même si on peut toujours améliorer les choses. J’ai donc décidé d’assumer mes responsabilités et d’accepter d’être candidat, sous réserve d’avoir les parrainages nécessaires’’.

Selon lui, l’instance dirigeante et le football africain ont besoin de ‘’stabilité’’. En cas de réélection, le Malgache assure vouloir œuvrer pour élever le niveau des championnats africains. ‘’Il faut discuter avec les fédérations afin qu’elles réorganisent leurs championnats et mettent en place une ligue professionnelle. L’accent doit aussi être mis sur la formation : le nombre de joueurs correctement formés doit augmenter en Afrique’’.

LOUIS GEORGES DIATTA