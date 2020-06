La présidente d’And Saxal Liggéey, Aissatou Mbodj, plus connue sous le nom d’Aida Mbodj, veut que lumière soit faite sur la gestion des 1 000 milliards de francs CFA destinés au plan de riposte Force-Covid-19. La députée a introduit, dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale, une ‘’question d’actualité’’ au sein de l’Assemblée nationale.

Sont visées ainsi dans cette démarche les enveloppes de 64 et 69 milliards de F CFA, respectivement destinées au secteur de la santé et à l’aide alimentaire d’urgence où ‘’des justifications sont attendues de la part des responsables’’, tel que rappelé dans un communiqué de ses partisans. Toutefois, regrette-t-on, dans la note reçue a ‘’EnQuête’’, ‘’l’introduction de cette question d’actualité a valu à l’honorable députée Mme Aïssatou Mbodj des menaces dont elle tirera toutes les conséquences de droit’’.

‘’Vu que la préservation du droit à l’information et de la liberté d’expression ne saurait être altérée par des menaces politiciennes qui mettent à l’épreuve l’Etat de droit, And Saxal Liggéey réitère l’engagement indéfectible et résolu de sa présidente à poursuivre sa démarche qui demeure encadrée par trois principes constitutionnels. Il s’agit de la nécessité de transparence dans la gestion des affaires publiques, la participation des citoyens et des citoyennes dans la définition et l’exécution des politiques budgétaires et l’obligation de rendre compte’’, souligne-t-on dans le communiqué.