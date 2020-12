Le ministère du Tourisme et des Transports aériens a, hier, devant la représentation parlementaire, fait la situation des ex-travailleurs d’Air Afrique.

Aliou Sarr a, à cet effet, informé que sur les 826 ayants droit, 573 ont déjà été indemnisés par le Fonds social mis en place dans ce cadre. Pour le reste, constitué principalement de pilotes, une instruction a été donnée à Las et à l’AIBD pour diligenter la mise en œuvre rapide de ce Fonds social, pour payer le reliquat évalué à 3,8 milliards de F CFA.

Le membre de l’Alliance des forces de progrès a également rappelé que les sites mégalithiques de Sine Ngayène sont classés patrimoine de l’Unesco, à côté de l’île de Gorée, l’île de Saint-Louis, le parc de Djoudji, le delta du Saloum, le parc de Niokolo Koba et les pays Bassari.

En effet, il est prévu des aménagements, dans les trois prochaines années, pour rendre plus attrayants tous ces sites. De même, Aliou Sarr a indiqué que le site du lac Rose va bénéficier d’aménagements d’envergure prévus par la Délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du lac Rose (DGPU), en plus des travaux déjà effectués sur les lieux par la Sapco.