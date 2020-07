L’entreprise du secteur de l’énergie Akilee a été nominée par African Utility Week and PowerGen africa, l'un des plus grands acteurs du secteur de l'énergie.

Elle a été choisie dans la catégorie des projets ayant démontré l'excellente application des nouvelles technologies, des modèles commerciaux ou de l'exécution dans le but d'augmenter l'accès à l'électricité sur le continent africain.

Akilee est en finale face au Kenya et au Nigeria. Les votes seront clos le 20 juillet 2020. African Utility Week and PowerGen Africa est l'organisme destiné à promouvoir, à travers des événements, les secteurs africains de l'énergie, des hydrocarbures et de l'eau, ce à travers la rencontre des plus grands acteurs dans ces secteurs à l'échelle de l'Afrique.