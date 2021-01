L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météo (Anacim) a lancé, hier, une alerte à l’endroit des pêcheurs et autres usagers de la mer. Il s’agit, d’après un communiqué de l’Anacim, de vent fort et de houle dangereuse sur les côtes sénégalaises.

La note reprise par l’Agence presse sénégalaise renseigne qu’ils seront de secteur nord-est pouvant atteindre et dépasser 40 km/h sur toute la côte sénégalaise, à partir du vendredi à 15 h jusqu’au lundi à 6 h.

‘’Les domaines maritimes concernés sont Dakar, la Petite Côte et la Casamance. L’Anacim signale également qu’une houle dangereuse de secteur nord dépassant 2,5 m et pouvant atteindre 3 m au large à partir du vendredi à 23 h, intéressera toute la côte, à partir du samedi à 15 h jusqu’au lundi à 6 h’’, rapporte-t-on.