Dans un communiqué, le ministre algérien des Affaires étrangères a condamné les violations du cessez-le-feu enregistrées le 13 novembre 2020 dans la zone d’El Guerrerat, au sud-ouest du Sahara occidental. L’objectif, rappelle-t-on, était d’appeler à la cessation immédiate des opérations militaires dont les conséquences sont de nature à affecter la stabilité de toute la région.

‘’L’Algérie appelle les deux parties, le royaume du Maroc et le front Polisario, à faire preuve d’un sens de responsabilité et de retenue, et au respect, dans son intégralité, de l’Accord militaire n°1 signé entre elles et l’ONU’’, lit-on dans le document.

Le communiqué renseigne, en outre, que l’Algérie a déclaré attendre, en particulier du secrétaire général de l’ONU et de la Minurso, ‘’l’accomplissement scrupuleux de leurs missions sans restriction, ni entrave et dans l’impartialité qu’exigent les développements actuels’’.