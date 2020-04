Comme le 5 mars dernier, l’attaquant de Montpellier Andy Delort (28 ans, 31 matchs et 12 buts toutes compétitions cette saison) est encore revenu sur ses premiers pas avec l’équipe d’Algérie, savourant sa convocation surprise en juin 2019 et le succès lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, à l’occasion d’un live avec nos confrères de L'Equipe sur le réseau social Instagram. "Je l'ai dit à ma femme et à toute ma famille.

Je n'ai pas dormi de la nuit. C'était extraordinaire ! Je n'arrivais pas à fermer les yeux. Je ne voulais pas rater l'avion, je suis arrivé avec deux heures d'avance. Et en plus, tu imagines l'histoire derrière ? Tu gagnes la Can ! Tout ça, c'est un conte de fées", s’est remémoré l’attaquant montpelliérain, rempli d'émotions. Pour rappel, initialement non-retenu pour la compétition continentale à cause d’un trop long processus de naturalisation, Delort avait finalement rejoint les Fennecs suite à la mise à l’écart de son compatriote Haris Belkebla, coupable d’avoir montré son postérieur dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.