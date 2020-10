L’équipe nationale du Sénégal, en regroupement à Rabat depuis lundi dernier, devrait être au complet hier soir, selon le coach Aliou Cissé. Pour lui, les absences de Sadio Mané et Kalidou Koulibaly pour les matches amicaux contre le Maroc (le 9 octobre) et la Mauritanie (le 13 octobre) sont une occasion de donner la chance à d’autres joueurs de se dévoiler.

Après près de onze mois d’inactivité, l’équipe nationale de football du Sénégal va reprendre du service, ce mois d’octobre. Les Lions vont livrer deux matches amicaux, respectivement contre le Maroc (le 9 octobre) à Rabat et la Mauritanie (le 13 octobre) à Thiès. Lors de cette double confrontation, le sélectionneur national va se passer des services de deux de ses piliers, à savoir Sadio Mané, testé positif à la Covid-19, et Kalidou Koulibaly mis en quarantaine à cause de cas de coronavirus à Naples ayant d’ailleurs entrainé la perte du match sur tapis vert contre la Juventus comptant pour la 3e journée de Serie A. Deux absences qui vont peser, certes, sur l’équipe, mais qui constituent également une opportunité, selon le coach.

Pour Aliou Cissé, l’équipe doit se préparer à faire face à ce genre de situation qui peut arriver en matches officiels. ‘’C’est le cas lors de la Can où on n’avait pas joué le premier match contre la Tanzanie avec Sadio Mané. En finale, on n’avait pas joué aussi avec Koulibaly. Il faut se préparer aussi à ces situations’’, a déclaré Aliou Cissé hier, dans une interview avec la cellule communication de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

C’est également, dit-il, l’opportunité pour certains joueurs qui découvrent la Tanière de ‘’montrer de quoi ils sont capables’’. ‘’Il est difficile de remplacer Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, mais c’est important aussi de valoriser le travail des gens qui sont ici, de voir d’autres joueurs qui sont aptes à prendre leur place sur le terrain, lors des matches contre le Maroc et la Mauritanie’’.

Evaluer la logistique en période de Covid-19

Les Lions sont en regroupement à Rabat depuis lundi dernier, en vue de leur premier match contre les Lions de l’Atlas. Pour la première séance de mardi, le coach a indiqué avoir travaillé avec 19 éléments. Le groupe devrait être au complet, avec l’arrivée des quatre derniers Lions. ‘’Aujourd’hui, on aura les Grecs Pape Abdou Cissé et Ousseynou Ba, Boulaye Dia et Habib Diallo, qui étaient retenus dans leurs clubs, parce qu’ils étaient en instance de départ pour régler leur problème de contrat. Pape Abdou Cissé et Ousseynou Ba, eux, avaient joué dimanche avec leur club et ils n’avaient pas de correspondance au niveau des vols pour être là hier soir (lundi). Je pourrais retrouver l’ensemble du groupe ce soir (mardi). On sera au nombre de 23’’.

C’est un plaisir, a indiqué le coach, de se retrouver après autant de mois d’inactivité. ‘’Le football m’a beaucoup manqué, c’est vrai. Ce confinement nous a permis de récupérer au début. Au premier et au deuxième mois, on s’est dit que c’est très bien de couper et de s’occuper de la famille, des amis. Mais après ça devient long. Huit mois sans rien faire, c’était compliqué. J’ai envie de dire que c’est la rentrée aujourd’hui. Nous sommes très heureux d’être là’’.

A en croire le sélectionneur national, l’objectif de ces deux matches amicaux va au-delà de l’aspect sportif. Pour Aliou Cissé, c’est une occasion d’évaluer la réactivité de l’équipe en cette période particulière de pandémie de Covid-19. C’est-à-dire voir l’attitude des joueurs face à l’appel de la nation. Mais également celle des clubs. ‘’Beaucoup de choses ont été dites. On se demandait si les clubs allaient libérer leurs joueurs. A l’heure où je vous parle, tous les clubs concernant les joueurs de l’équipe du Sénégal ont joué le jeu et ont pu les libérer, à part Sadio Mané qui est malade de la Covid. On lui souhaite un bon rétablissement. Et à Naples qui n’a pas pu jouer contre la Juventus parce que l’Etat a décidé de mettre Napoli en quarantaine.’’

L’autre aspect également à revoir est lié à l’organisation logistique. ‘’Le football est en train de vivre des moments difficiles. Ces moments que l’humanité traverse sont assez compliqués. Au mois de novembre, on a un match à domicile et un autre à l’extérieur. On a voulu répéter les scénarios qui pourraient se passer en novembre. Aujourd’hui, nous sommes au Maroc où les conditions sont réunies. Demain, on sera dans un autre pays, peut-être que les conditions ne le seront pas. Nous avons envie de ne pas se tromper sur la logistique et les préparations de ces matches’’, a indiqué Aliou Cissé.

Le résultat sportif aussi compte

Le coach veut également voir son équipe se comporter bien sur le plan sportif. Contre le Maroc, le coach s’attend à un match d’un niveau élevé car, dit-il, c’est une ‘’très belle équipe, compétitive où il y a d’énormes joueurs avec de grandes qualités’’. ‘’C’est des matches comme ça, avoue-t-il, qui nous servent à continuer notre progression et à nous améliorer’’.

Quant à la Mauritanie, il signale que c’est un adversaire à prendre au sérieux. ‘’J’ai entendu des gens dire pourquoi il a choisi la Mauritanie. Mais j’ai envie de dire que la Mauritanie d’aujourd’hui n’est celle d’il y a dix ou quinze ans. C’est un pays qui est en train de progresser avec des infrastructures et un entraineur qui travaille bien et des joueurs qui commencent à évoluer petit à petit à l’étranger’’. C’est donc, ajoute-t-il, une équipe qu’on ‘’respecte’’. ‘’Ils ont aussi des arguments à faire valoir. Jouer ces matches-là, c’est important pour la préparation de la Guinée-Bissau (double confrontation pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Can-2022)’’.

Quel que soit l’adversaire, Aliou Cissé fait savoir que l’équipe est là ‘’pour gagner, faire un beau match’’.

La poussée des jeunes attaquants

A la suite de la publication de la liste des 25 joueurs devant affronter le Maroc et la Mauritanie, plusieurs observateurs se sont interrogés sur la non-convocation de certains jeunes attaquants qui cartonnent en ce moment en Europe. C’est le cas surtout d’Ibrahima Niane qui fait un excellent début de championnat avec Metz. L’attaquant des Grenats est actuellement le meilleur buteur de la Ligue 1 avec 6 réalisations en autant de rencontres. C’est aussi le cas, dans une moindre mesure, de Youssouph Badji. Le sociétaire de Bruges prend de plus en plus ses marques dans le championnat Belge où il a inscrit 2 buts en 7 apparitions. Aliou Cissé évoque la ‘’ligne directrice’’ sur laquelle serait le staff technique depuis un moment. ‘’Aujourd’hui, que ce soit Habib Diallo qui est avec nous depuis pratiquement un an, et je ne suis pas insatisfait de ce qu’il fait, même si le mercato l’a empêché de débuter à Metz’’.

Mais le technicien n’est pas indifférent aux prestations de la jeune garde. ‘’Ibrahima Niane marque des buts. Je le félicite. C’est un garçon que je connais très bien. Je suis allé le voir dans son club, il y a deux ans. Youssouph Badji aussi, à Bruges. Ce sont garçons qui sont en train de faire de très bonnes choses, de progresser. Je pense que c’est très bien’’. Selon lui, il y a une forte concurrence à ce poste et que tout le monde ne peut pas être appelé en même temps. De plus, l’équilibre de l’équipe impose que les différents postes soient pris en compte. ‘’Une équipe, c’est aussi un certain équilibre et cela demande d’avoir des milieux de terrain et des défenseurs’’.

Sa liste actuelle, soutient-il, est dictée par ‘’la réalité du mois d’octobre’’. Il compte bien continuer à suivre ces jeunes qui doivent attendre leur tour pour entrer dans la Tanière. ‘’Il faut continuer à les suivre, les encourager. Au mois de novembre, une autre réalité se présentera. L’équipe nationale est ouverte. On continuera à peaufiner et à regarder’’.

LOUIS GEORGES DIATTA