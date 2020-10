Impressionnant avec le Bayern Munich, Serge Gnabry l'est tout autant avec l'équipe nationale d'Allemagne. A nouveau buteur face à la Suisse (3-3), mardi en Ligue des Nations, l'ailier bavarois affiche des temps de passage complètement fous.

Un regard froid, un look des années 80... Rien qu'à son apparence physique, Serge Gnabry (25 ans) sort du lot. Ballon au pied, c'est aussi quelque chose. Considéré comme une pépite lorsqu'il portait la tunique d'Arsenal, l'ailier allemand a mis du temps à confirmer les attentes placées en lui. Désormais devenu incontournable au Bayern Munich, où il sort d'une saison monstrueuse avec 23 buts et 13 passes décisives en 45 matchs, le natif de Stuttgart semble enfin lancé pour ne plus être stoppé.

14 buts en 15 sélections

Toujours aussi important en club, avec déjà 3 buts marqués pour ses 3 premières sorties en Bundesliga, l'attaquant supersonique de déçoit jamais avec la sélection depuis ses débuts en 2016. Alors qu'elle était mal embarquée contre la Suisse (3-3), mardi, en Ligue des Nations, la Nationalmannschaft a pu compter sur son homme de main pour arracher le nul grâce à une superbe Madjer pour tromper Yann Sommer à l'heure de jeu. Un 14e but en seulement... 15 sélections. Autant le dire tout de suite, cette performance est historique. Seul l'immense Gerd Müller a mis plus de buts pour ses 15 premières sorties, avec 17 réalisations. Une autre époque. Relativement inexpérimenté, Gnabry est déjà le 2e meilleur buteur actif, parmi les joueurs encore appelés par Joachim Löw, derrière Toni Kroos (17 buts), qui compte... 85 sélections de plus. A titre de comparaison, Timo Werner compile 12 buts en 30 capes. Julian Draxler ? 7 buts en 56 matchs. Et Leroy Sané ? 5 pions en 23 sorties.

L'Allemagne après le Bayern

Impitoyable, et les supporters de l'Olympique Lyonnais ne diront pas le contraire après son doublé en demi-finale de la dernière Ligue des Champions, Gnabry se présente comme le facteur X du quadruple champion du monde. Absent du dernier Mondial, l'ex-Gunner compte bien montrer qu'il est la tête de gondole du renouveau allemand, lui qui a pris le relais d'Arjen Robben et de Franck Ribéry avec brio à Munich. Après avoir conquis l'Europe en club, c'est avec son pays qu'il espère enfin mettre fin à une disette de 25 ans sur le Vieux Continent.

