Six jours après la mort de George Floyd, un citoyen noir américain étouffé par un policier à Minneapolis, de nombreux joueurs de Bundesliga lui ont rendu hommage, à l'image de l'attaquant du Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram, qui a mis un genou à terre après son doublé l'Union Berlin (4-1) dimanche. Une attitude comprise par la Fédération allemande (DFB), mais peu appréciée au regard du règlement sur les messages politiques, entre autres.

La DFB n'avait d'ailleurs pas prévu de sanctionner les joueurs concernés, mais la FIFA a tout de même voulu réagir via un communiqué afin d'appeler les Fédérations à faire preuve de "bon sens". "La FIFA comprend parfaitement la profondeur des sentiments et des préoccupations exprimés par de nombreux footballeurs à la lumière des circonstances tragiques de l'affaire George Floyd. L'application des lois du jeu est laissée aux organisateurs des compétitions, qui doivent faire preuve de bon sens et tenir compte du contexte entourant les événements", a déclaré l'instance. Le message est passé.