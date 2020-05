Autorisés depuis peu à se rendre au centre d'entraînement pour retrouver la forme avant une éventuelle reprise, les joueurs de Bundesliga jouissent d'une certaine liberté par rapport à leurs collègues européens. Mais cela n'a pas du tout été bénéfique à Salomon Kalou (34 ans, 5 apparitions et 1 but en Bundesliga cette saison), l'attaquant du Hertha Berlin. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, et depuis supprimée, l'ancien de Chelsea a choqué l'Allemagne entière en ne respectant pas du tout les consignes sanitaires.

On l'a par exemple vu "checker" certains membres du staff et ses coéquipiers, sans se préoccuper de la distanciation sociale. Pire, l'Ivoirien s'est même vanté de toucher son salaire malgré l'absence d'entraînements et de matchs... Dans une autre vidéo, on l'a également vu se moquer du médecin du club, lequel lui faisait passer un test pour le coronavirus. Des scènes surréalistes qui ont coûté à Kalou une suspension jusqu'à nouvel ordre. Le frère de Bonaventure aurait mieux fait de ranger son smartphone.

…10 cas positifs après les tests

Suspendue jusqu'à nouvel ordre en raison de l'épidémie du coronavirus, la Bundesliga avait l'espoir de reprendre très prochainement avec notamment une possible reprise en mai. Mais visiblement, le championnat d'Allemagne risque de devoir patienter... En effet, ce lundi, la fédération allemande de football a annoncé 10 cas positifs après 1 724 tests passés au sein des formations de D1 et de D2. Les identités des éléments concernés n'ont pas été précisées, mais les personnes ont été bien évidemment isolées. Et logiquement, selon les mesures du gouvernement allemand, toutes les personnes en contact avec un cas positif doivent observer ensuite une période de quarantaine de 14 jours. Reste à connaître l'impact de cette nouvelle sur une possible reprise des compétitions en Allemagne.