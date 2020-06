Dix-neuf petits sachets de cocaïne pure ont été saisis, avant-hier dans l’après-midi, par la brigade mobile n°2 de la Subdivision des douanes de Dakar-extérieur. Selon un communiqué du Bureau des relations publiques et de la communication de la Direction générale des douanes parvenu à notre rédaction, un individu de nationalité sénégalaise a été interpellé suite à un contrôle de routine de véhicules sur la voie publique.

D’après toujours le document, des agents des douanes en service de circulation avaient remarqué et filé un véhicule de marque Toyota dont la plaque d’immatriculation a éveillé leurs soupçons. Malgré leurs injonctions d’arrêt, le chauffeur a refusé d’obtempérer et foncé à vive allure, mettant en danger la vie de l’un des agents qui suivaient cette opération.

Au terme d’une course-poursuite vers les Almadies, narre la note, les douaniers ont immobilisé le véhicule et appréhendé le chauffeur dans les ruelles de la cité Biagui. En plus de la cocaïne, la fouille du véhicule et du chauffeur, par les soldats de l’économie, a permis de découvrir plusieurs documents dont un important lot de cartes bancaires. Auditionné, selon la note, le prévenu a désigné une autre personne, de nationalité étrangère, comme étant le propriétaire de la marchandise prohibée. Ce dernier a été arrêté à son tour et soumis à un interrogatoire.

Les deux sont actuellement en garde à vue. L’enquête diligentée par la douane sénégalaise suit son cours.