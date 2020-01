La lutte contre la déforestation n’est pas seulement l’apanage du ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall. Le ministre de l’Intérieur s’y met également. Aly Ngouille Ndiaye, pour contribuer à la lutte contre ce fléau, a préféré doter la famille omarienne de fourneaux à gaz pour la cuisson des mets destinés aux fidèles venus assister à la célébration de la Ziarra annuelle de ladite famille qui se tient à Dakar du 23 au 28 janvier.

Évaluant ainsi la quantité importante de bois de chauffe utilisée pour la cuisson lors des événements religieux, le ministre de l'Intérieur a préconisé une alternative ‘’judicieuse’’ à cette consommation de bois. Ainsi, selon une note transmise hier à ‘’EnQuête’’ par ses services de communication, il a mis 50 fourneaux à gaz (et leurs recharges) à la disposition de la famille omarienne de Dakar.

De plus, ajoute la note, une équipe de sapeurs-pompiers reste sur place pour encadrer le personnel de cuisine par rapport à l’utilisation du gaz et éventuellement intervenir rapidement en cas de besoin. ‘’Une innovation majeure qui contribue fortement à leur alléger les charges financières, à améliorer les conditions de cuisson et à lutter contre la déforestation’’, conclut la note.