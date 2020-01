Aménagement du territoire

En Conseil des ministres d’hier, le président Macky Sall a rappelé l’impératif de veiller à l’aménagement harmonieux et durable du territoire national, ainsi qu’au respect scrupuleux des orientations qu’il a validées sur la base de quatre principes directeurs : la mise en cohérence des plans sectoriels en déploiement, l’optimisation du potentiel des territoires et de leur développement, la promotion de l’attractivité du Sénégal et la consolidation de la compétitivité des territoires.

Il a, en outre, particulièrement insisté sur la nécessité d’accorder une importance primordiale à l’aménagement numérique du territoire, à la préservation des ressources naturelles et des écosystèmes, de même qu’à la décentralisation conséquente de la politique industrielle, en adéquation avec les schémas sectoriels de développement des infrastructures nationales et communautaires.

A cet effet, Macky Sall a indiqué l’urgence de vulgariser le nouveau Plan national d’aménagement et de développement territorial (PNDAT) auprès des institutions, des collectivités territoriales et du secteur privé, avant l’adoption, en avril 2020, du projet de loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable des territoires.