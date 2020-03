La guéguerre continue à l’Alliance pour la République (APR/Yakaar). Encore le ministre des Affaires étrangères, Amadou Bâ, au cœur des tiraillements. Dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, la Coordination du parti au pouvoir des Parcelles-Assainies, au cours de sa réunion d’hier, dit s’être intéressée à la dernière sortie médiatique d’Amadou Bâ qui, par ailleurs, est un des responsables de l’APR dans cette zone, relative à la situation politique locale de leur formation politique.

‘’Dans son propos, le camarade Amadou Bâ affirme, avec légèreté et mépris, que ce sont « quelques militants mécontents et frustrés » qui ont été à la base de l’assemblée générale tenue le dimanche 1er mars 2020 aux Parcelles-Assainies’’, lit-on dans la note. Rencontre au cours de laquelle le leadership de M. Bâ a été mis en cause. Certains ont demandé sa destitution en tant que coordonnateur de l’APR des Parcelles-Assainies.

...‘’Cette sortie malheureuse renseigne à souhait que le camarade Amadou Ba n’a pas saisi le sens et la portée de cette grande assemblée générale initiée par l’ensemble des responsables et militants avec comme seul et unique objectif de redynamiser et remobiliser le parti qu’il a fini d’installer dans une léthargie chronique’’, ajoutent les signataires du communiqué de presse.

Ils affirment que l’ancien ministre de l’Intérieur et directeur des Structures de l’APR, Mbaye Ndiaye, n’est pas l’instigateur des décisions prises le 1er mars dernier. Ils déclarent ‘’que ces initiatives politiques sont prises par les différents coordonnateurs des structures’’. Il invite M. Bâ ‘’à cesser définitivement son modèle de gestion clanique et fractionniste du parti à la base’’. Ils lui rappellent également que ‘’ses seuls interlocuteurs valables à la base doivent être les coordonnateurs des structures du parti’’.