Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Amadou Ba, s'est entretenu avec les autorités koweïtiennes sur l’organisation prochaine de la Grande commission mixte entre les deux pays. L'annonce a été faite hier à travers un communiqué transmis à ‘’EnQuête’’.

‘’Cette rencontre s’est notamment appesantie sur la tenue prochaine de la Grande commission mixte entre les deux pays, afin de revisiter les domaines de coopération relatifs (IFS) à la dispense des visas pour les détenteurs de passeports officiels, l’agriculture, l’artisanat, la défense et la sécurité, la lutte contre le trafic de drogue et des stupéfiants, les énergies, le Waqf, le commerce, les investissements du secteur privé koweïtien et le financement de projets en cours’’, indique la note.

Pour rappel, Amadou Ba a séjourné au Koweit du 4 au 6 octobre derniers, pour délivrer le message de condoléances du Sénégal à l'émir de l’Etat du Koweït, Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al Jaber Al-Sabah, à la suite du rappel à Dieu de son frère Sheikh Sabah Al-Ahmad Al Jaber Al-Sabah, survenu le mardi 29 septembre 2020 aux Etats-Unis d’Amérique.