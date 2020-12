Amadou Becaye Diop

La commune de Ross Béthio, située à 30 km de Saint-Louis, est dans la tristesse, avec le décès de son maire. Amadou Bécaye Diop a été emporté par le coronavirus. Une nouvelle qui a suscité une émotion générale dans le nord du pays, car le défunt était connu pour ses bonnes actions dans le département de Dagana et celui de Saint-Louis. Et selon nos sources, il aurait chopé la maladie à l’hémicycle, lors du passage de son ministre à l’Assemblée nationale le 8 décembre dernier.

Le défunt édile était le directeur des Equipements scolaires au ministère de l’Education nationale. Hospitalisé à l’hôpital Dalal Jaam, les appels de ses administrés fusaient de partout. Malgré la souffrance et ne pouvant pas répondre à tous, il leur a parlé dans un message vocal via WhatsApp, pour s’adresser aux conseillers municipaux de Ross Béthio. "J’ai, ces trois derniers jours, effectué des tests du coronavirus qui se sont révélés positifs. Je suis à Dalal Jaam et je suis bien traité. Je suis sous assistance respiratoire et on m’a interdit de parler.

Mais au vu de vos appels, j’ai préféré faire ce message vocal. Je vous demande de prier pour moi. Il ne faut pas vous inquiéter et je vous demande de ne trainer aucun dossier", leur a-t-il demandé. Dès l’annonce de son décès, les populations se sont donné rendez-vous à la maison mortuaire. Amadou Bécaye Diop est peint comme un fils du terroir qui n’a pas oublié ses origines. Il était attaché à son Ross Béthio natal. Très engagé en politique aux côtés de Macky Sall dès les premières heures, Bécaye Diop était un responsable qui avait fait de la politique de développement un credo. D’ailleurs, il avait entamé d’importants projets agricoles pour les jeunes et femmes afin de les fixer dans la zone. Ross Béthio attend ce lundi son fils pour l’enterrer auprès de son père.