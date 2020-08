Le nouveau recueil poétique de l’écrivain sénégalais Amadou Elimane Kane, intitulé ‘’Parfum de tamariniers’’, publié par les éditions Lettres de Renaissances, est paru. D’après une note de la maison d’éditions transmise hier à ‘’EnQuête’’, le nouveau recueil d'Amadou Elimane Kane, ‘’magnifiquement intitulé ‘Parfum de tamariniers’’’, possède des accents poétiques essentiels qui vont puiser à la source d'une inspiration fortement marquée par la cosmogonie africaine, à l'écoute de toute sa splendeur naturelle. Pour mettre les lecteurs au parfum de cet ouvrage, la maison d’éditions cite dans son communiqué quelques passages.

‘’Oh ! Sama Yacine ! Ton corps a comme une odeur De parfum de tamarinier. À mon regard arc-en-ciel Qui accueille la chair palpitante du tamarin. Des aurores de fête sans fin. Pour repenser notre monde Le monde’’, lit-on dans le texte.

...Dans la préface, le Pr. Mamadou Ba de l’Ucad ajoute : ‘’Telle est alors la valeur épiphanique de cette poésie, à laquelle s’attache une puissance de sublimation et d’ostentation lumineuse par laquelle elle vient étoiler le ciel de l’histoire et de la destinée humaine en y inscrivant à la fois de l’originaire et de l’espérance. Amadou Elimane Kane a superlativement accompli la fonction que Victor Hugo assignait au poète, faire flamboyer l’avenir.’’ D’après le Pr. Mamadou Kalidou Ba de l’université de Nouakchott, le ‘’Parfum de tamariniers’’ est une composition poétique ‘’incandescente’’ qui rappelle ce qui a été détruit dans l’environnement naturel, métaphysique et symbolique de la terre africaine.

‘’La plume d’Amadou Elimane Kane refuse le silence et combat toute forme de renoncement, avec la force d’une esthétique qui lui est propre et qui, dans le même temps, renouvelle le chant poétique africain contemporain’’, témoigne-t-il. ‘’’Parfum de tamariniers’ nous emmène dans un voyage d’espoir, d’espérance, de résistance, de solidarité, d’humanité. Écrire, c’est recréer le monde, c’est un legs, c’est vivre’’, témoigne l’auteure et députée honoraire bruxelloise Fatoumata Sidibé.