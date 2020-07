Le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, a achevé, hier, une tournée de deux jours dans la région de Saint-Louis. L’objectif est, selon un communiqué de son département reçu hier à ‘’EnQuête’’, de visiter les entreprises qui ont été soutenues grâce au mécanisme de financement de 200 milliards de F CFA mis en place par l’Etat, en partenariat avec le secteur bancaire, pour leur permettre de faire face aux effets de la Covid-19. D’après la même source, les entreprises bénéficiaires de la région de Saint-Louis visitées sont : la Société d’exploitation des ressources industrielles et commerciales (Seric) et la Compagnie agricole de Saint-Louis (CASL), toutes deux installées dans l’arrondissement de Ndiaye.

‘’La Seric s’active dans la production de riz, de pomme de terre, d'oignon, de tomate, de piment, etc. Elle a aussi mis en place l'une des plus grandes unités de production d’œufs du pays. La CASL est spécialisée dans la production rizicole. Elle dispose de près de 3 000 ha de terres et 2 000 autres ha en partenariat avec de petits exploitants dans la zone de Ross-Béthio. Elle exploite une unité de transformation de riz blanc, d’une capacité annuelle de 50 000 tonnes. La troisième entreprise visitée, Vital du Groupe Zenil, est située à Mbane et dispose d’une unité de transformation de riz paddy de 3 lignes’’, renseigne la note.

...D’après le communiqué, ces entreprises emploient, à elles trois, plus de 800 employés. Et leurs responsables ont partagé avec M. Hott, à cette occasion, leurs contraintes liées à la fiscalité, à la concurrence ‘’déloyale’’, à l’accès au financement, au coût des facteurs de production, etc. Pour la seconde journée de sa tournée à Saint-Louis, ce vendredi 10 juillet, plusieurs rencontres ont eu lieu. ‘’Après avoir visité le Service national de la planification et le Service régional de la statistique et de la démographie, le ministre s’est rendu à la Plateforme locale d'investissement (PLI) puis à la société de microfinance Freprodes.

Cette dernière a bénéficié d’une ligne de financement de 200 millions de F CFA à travers le Fongip pour le soutien des TPE affectées par la crise dans le cadre du Prees. Enfin, Amadou Hott a terminé sa tournée par la rencontre avec les organisations professionnelles du secteur privé local et des chefs d'entreprises de Saint-Louis’’, informe le document.