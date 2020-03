Renforcer l’équité territoriale

Hier, lors de son passage au Haut conseil des collectivités territoriales, le ministre de l’Economie a été auditionné sur le thème de l’équité territoriale, en particulier sur la politique de son département en termes de planification pour corriger les inégalités territoriales.

Le ministre Amadou Hott a, hier, devant les conseillers territoriaux, exposé les mesures prises par son département pour mieux encadrer et assister les collectivités, afin de booster leur développement. Il s’agit, entre autres, de leur fournir des appuis dans la mise en place de projets ‘’bancables’’ et de la promotion des partenariats public-privé. Pour cela, il a invité les élus locaux à se rapprocher des services de son département, pour bénéficier des appuis techniques nécessaires à la mise en place de projets ‘’viables et qui attirent les investisseurs’’.

‘’Au-delà de ce que les collectivités reçoivent comme les transferts et les fonds de dotation de l’Etat, il est important qu’elles puissent avoir plus d’activités locales, économiques, génératrices de revenus fiscaux, d’emplois et créatrices de valeur ajoutée. C’est pourquoi le gouvernement a lancé des agropoles dans le sud, le nord et le centre du Sénégal, pour pouvoir transformer les produits agricoles au niveau local et créer plus de valeur ajoutée et plus de ressources et de revenus pour les collectivités territoriales’’, dit-il.

Il ajoute : ‘’Il est aussi important que les collectivités puissent travailler ensemble, dans le cadre de l’intercommunalité, pour pouvoir préparer, structurer et proposer des projets structurants intéressant les investisseurs et les secteurs privés.’’

Concernant le financement des projets destinés aux collectivités territoriales, le ministre propose des partenariats public-privé et des mécanismes de garantie des prêts des collectivités. ‘’Il faut tenir compte du risque des engagements que les collectivités seraient amenées à prendre. Que ça soit des engagements raisonnables ou pas d’engagements. Ce qu’il faut éviter, ce sont les engagements dans le futur, qui vont en quelque sorte utiliser tout le budget futur des collectivités. C’est ce que le ministère veut éviter, avec l’unité PPP qui va conseiller et accompagner les collectivités à faire des PPP bancables, viables, équitables et transparents’’, annonce-t-il.

AMINATA MBENGUE NDIAYE

‘’Nous allons aborder la question du statut de toutes les villes capitales de région’’

Le Haut conseil des collectivités territoriales a tenue, hier, sa première plénière ouverte aux journalistes, après la séance inaugurale du lundi dernier. Le président de l’institution, Aminata Mbengue Ndiaye, en a profité pour décliner l’agenda du HCCT pour les plénière à venir. Elle est également revenue sur certains sujets polémiques dont le fameux débat sur le statut de la ville de Dakar.

Et sur ce point, l’ancienne ministre de l’Elevage a annoncé que toutes les villes capitales de région feront l’objet de discussion concernant leur statut. De même que le statut des chefs de village et des délégués de quartier sera étudié.

‘’Nous allons discuter, dans les séances à venir, des thèmes du statut du chef de village et du délégué de quartier. Il y a également le débat sur le statut des villes capitales de région qui a déjà soulevé énormément de polémiques au niveau de la population, mais qui, si tout le monde avait compris ce que nous sommes en train de faire, ne se serait pas prononcé de façon aussi rapide. En effet, il nous faut, d’abord, finaliser le travail d’audition des départements ministériels, des directeurs nationaux et tenir des rencontres de panel avec les maires pour aborder très largement la question. Et d’ici la semaine prochaine, nous allons étudier la question de toutes les villes capitales comme Touba, Thiès, Kaolack, Saint-Louis et la région de Dakar. Nous allons aborder toutes ces questions avec les maires, les populations, les délégués de quartier, pour savoir ce que chacun d’entre eux pense de ces questions, avant de proposer un avis au chef de l’Etat’’, a fait savoir Aminata Mbengue Ndiaye.