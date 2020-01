Invité, hier dimanche, du ‘’Jury du Dimanche’’ de iRadio, Amadou Ly, ingénieur en physique et directeur général de la société Akilee, a défendu le bien-fondé de la mise en place du contrat signé avec la Senelec, qui consiste au déploiement de compteurs intelligents, d’un dispositif de suivi de la consommation d’énergie ainsi que de sa maîtrise en termes d’économie.

Le directeur général d’Akilee a déclaré que le Sénégal pourrait perdre 1 273 milliards de francs CFA dans les dix prochaines années, dans le secteur de l’énergie. Cependant, il rappelle le projet de déploiement généralisé de compteurs intelligents pour relever un des défis majeurs de la Senelec et du Sénégal, qui est celui de la maitrise des pertes. ‘’Il est important de retenir qu’on est en train de dire qu’on prévoit d’investir 186 milliards de francs CFA dans les dix prochaines années, pour espérer économiser 500 milliards sur les 1 273 qu’on va perdre’’, a martelé M. Ly, indiquant ce sont eux qui ont financé ce projet.

‘’On a fait économiser 1,4 milliard de francs CFA à Senelec sur ces compteurs’’

‘’Il ne s’agit pas de 186 milliards qu’on a pris dans les comptes de la Senelec et qu’on est en train de donner. C’est un contrat cadre sur dix ans dans lequel Akilee, avec ses partenaires techniques et financiers, a dit à la Senelec : on vous donne 85 % du financement sous forme de crédit que vous allez rembourser sur quatre ans avec un an de différé. Donc, dans les faits, le risque financier est chez nous, puisque c’est nous qui, à chaque fois que nous donnons un compteur à la Senelec, lui disons : tu nous paies 15 %. Au mois de décembre dernier, nous avons livré les 2 000 premiers compteurs dans les magasins de la Senelec. Ces compteurs vont permettre de transformer radicalement l’expérience du consommateur’’, soutient-il.

A son avis, le fait de réduire les pertes contribuera à augmenter les revenus de la Senelec. ‘’Notre modèle est certifié à 200 %. On est en train de vivre une transformation radicale du secteur de l’énergie. Notre ambition, c’est de devenir une plateforme, de devenir un des Google ou Facebook de l’Afrique’’, souhaite-t-il.

Revenant sur l’impact qu’Akilee a déjà eu sur la Senelec après seulement trois ans de collaboration, Amadou Ly déclare : ‘’On a fourni près de 340 mille compteurs à la Senelec. On a fait économiser 1,4 milliard de francs CFA à la Senelec sur ces compteurs. On a réduit les délais d’approvisionnement de 75 %. Avant, il fallait payer des lettres de crédit, des charges financières pour pouvoir payer les fournisseurs. Avec Akilee, ces mécanismes ont été arrêtés. On a fait économiser, rien qu’à Dakar, 800 millions de francs CFA à la Senelec. Si vous faites la mise à l’échelle par rapport au pays, c’est environ 3 milliards de francs qui seront économisés par an pour un projet qui vous a coûté 4 milliards de francs CFA.’’

Amadou Ly est docteur et ingénieur en physique. Il a subi sa formation en France, précisément à Grenoble, avant de confronter ses études à l’expérience d’entreprise à EDF, où il travaillera sept années durant. Au Sénégal, avec Victor Ndiaye et Samba Laobé Ndiaye, diplômés des grandes écoles françaises Centrale Paris et HEC, ils lancent Akilee.

Le contrat entre Akilee et Senelec, qui a du reste fait couler beaucoup d’encre, ambitionne de réduire les pertes de près de 325 milliards et de réduire les charges d’exploitation de près de 200 milliards sur 10 ans. Soit plus de 500 milliards de gains escomptés sur 10 ans. Ces impacts ne tiennent pas compte du fait que la Senelec est actionnaire à 34 % d’Akilee et que donc toute la valeur créée par Akilee dans les années à venir reviendra à la Senelec à hauteur de cette participation.

FÉLIX NZALÉ