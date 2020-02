DISCUSSIONS AUTOUR DE ‘’L’AVENTURE AMBIGUE’’ Pour attirer des lecteurs vers ‘’Les gardiens du temple’’ Cheikh Hamidou Kane est une plume à célébrer. Heureusement que certains l’ont bien compris et ont tenu à le faire de son vivant. Un hommage mérité lui a donc été rendu mardi dernier, à l’Institut français de Dakar. Il est de ces rencontres qu’il ne faut pas rater. ‘’Carte blanche à Cheikh Hamidou Kane’’ en fait partie. D’ailleurs, il régnait, mardi dernier, à l’Institut français de Dakar, l’ambiance des grands jours. Le lieu a refusé du monde, à l’occasion de cet évènement visant à faire connaître l’œuvre de ce monument de la littérature africaine. Cheikh Hamidou Kane y a pris part et dit avoir eu du plaisir à partager avec le public homogène venu échanger avec lui. Devant élèves, universitaires simples amoureux du livre et de la lecture, il a parlé de ses deux livres, ‘’L’aventure ambiguë’’ et ‘’Les gardiens du temple’’. Publié en 1961, ‘’L'aventure ambiguë’’ est l’histoire d’un jeune homme du nom de Samba Diallo. Passant de l'enseignement coranique des Diallobé à l'université française, le jeune homme doit affronter l'exil et les brèches identitaires. Son apprentissage philosophique, éthique et spirituel retrace l'itinéraire d'une Afrique métissée en quête d’identité. Cependant, beaucoup ont mal interprété la fin de l’histoire de Samba Diallo, regrette Cheikh Hamidou Kâne. Des lecteurs ont pensé que par cet acte, l’auteur marquait son opposition contre une ouverture à la culture occidentale. ‘’On ne comprend pas que j’aie fait mourir Samba Diallo. Beaucoup ont pensé que cela signifiait que la synthèse entre ma culture diallobé, noire, africaine, avec celle de l’Occident n’était pas possible’’, a constaté l’auteur. Avant d’apporter une réponse précise : ‘’La mort de Samba Diallo ne signifie pas que la rencontre entre la culture occidentale et africaine n’est pas possible. Je voulais juste dire qu’il y a un risque de perdre son identité, ses valeurs.’’ Par ailleurs, pour l’écrivain, ce risque n’est pas sans recours. ‘’Si on prend le soin d’éduquer nos enfants dans notre tradition avec ses valeurs culturelles, on peut, sans risque, les envoyer à la rencontre de l’autre’’, dit-il. Selon lui, la maturité de ‘’L’aventure ambiguë’’ est telle qu’il a, en quelque sorte, occulté ‘’Les gardiens du temple’’. Cependant, il a révélé que beaucoup de questions trouvent leurs réponses dans son deuxième ouvrage. C’est ainsi qu’il a exhorté les lecteurs de ‘’L’aventure ambiguë’’ de lire son dernier roman qui est essentiel pour la compréhension des idées véhiculées. ‘’Je vous exhorte vivement à le lire pour trouver les réponses que j’ai données’’, a-t-il conseillé. En effet, beaucoup de personnages du premier roman ont été ressuscités dans le second livre. Samba Diallo, le philosophe, est remplacé par Salif Ba, l’ingénieur agronome. Ce dernier, tout comme Samba, est pétri de valeurs des cultures peulh, africaines. Ce livre permet de comprendre, entre autres, la rigueur du maitre de Samba ou le comportement du Fou. Cheikh Hamidou Kane a fortement invité l’auditoire à aller découvrir ce roman. D’ailleurs, il soutient que l’une des attentes de ‘’Carte blanche à Cheikh Hamidou Kâne’’ est d’amener le lectorat de ‘’L’aventure ambiguë’’ à lire ‘’Les gardiens du temple’’. ‘’Je dois alors dire que la première publication des «Gardiens du temple» est épuisée, mais que l’Edition africaine d’Abidjan a, à nouveau, imprimé ce livre qui est en train d’être vendu dans les librairies’’, a-t-il indiqué. Il n’a pas été question que des contenus des deux productions du Grand Prix littéraire d’Afrique noire de 1962. La personnalité de l’homme a aussi intéressé. Mariama Baldé, auteure du manuscrit ‘’Cheikh Hamidou Kane, l’inoubliable étincelle de l’être’’, un portrait philosophique, a insisté sur l’esprit d’ouverture de l’homme. ‘’Il a su accorder une lumière de la foi et celle de la raison, le respect des religions et l’esprit laïc, la modernité et la tradition, la douceur et la force de caractère, sensibilité et force d’âme. Avec l’habilité du sage, il a réussi à réunir en lui des aspects qui ont des oppositions de surface. L’ouverture d’esprit et la culture de cet homme en font un artisan de la paix qui ne transige pas avec la vérité’’.