Ambassade Israël

Depuis plusieurs années, Israël participe à sa manière à la fête de la Tabaski. Il appuie des familles sénégalaises démunies à célébrer dignement cet évènement. Cette tradition se perpétue malgré la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement dans le monde. Hier, à l’ambassade d’Israël de Dakar, 62 familles sénégalaises ont bénéficié de ce don de moutons. Ces bénéficiaires sont des chefs de famille dont les conditions de vie sont précaires et des personnes en situation de handicap. ‘’L’édition 2020 revêt un caractère particulier avec la pandémie, une crise sanitaire, économique et sociale.

La Covid-19 a fortement impacté l’économie mondiale et le Sénégal n’est pas épargné. Comme toujours, dans ces temps de crise, les personnes vulnérables sont rudement touchées’’, a déclaré l’ambassadeur d’Israël au Sénégal, Roi Rosenblit. Par cet acte de ‘’solidarité et de fraternité’’, Israël entend célébrer aussi ‘’le dialogue judéo-musulman’’ et commémorer ‘’la force de la foi d’Abraham, l’ancêtre des juifs, chrétiens et musulmans’’. La cérémonie de remise de dons s’est tenue en présence de certaines personnalités religieuses dont une délégation dépêchée par le khalife de Bambilor et l’imam Omar Diène, Secrétaire général des oulémas du Sénégal.

...À l’occasion de cette distribution de moutons aux nécessiteux, M. Rosenblit a tenu à rappeler le soutien d’Israël au Sénégal dans la lutte contre la Covid-19. Il a annoncé avoir remis, jeudi dernier, au ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, 200 sur les 20 000 masques visières imprimés en 3D destinés aux équipes médicales, en étroite collaboration de l’Unicef, le Cous et de jeunes entrepreneurs sénégalais.

‘’Comme vous le savez, le personnel de santé est en première ligne dans la lutte contre la Covid-19 et enregistre aussi des cas positifs’’, a-t-il rappelé. En juin, l’ambassade d’Israël avait, avec la société Mitrelli, offert un lot de matériel sanitaire (masques et kits de test) au ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération et aux populations de Ziguinchor par le biais du député Demba Keita.

Elle a aussi contribué au respect des mesures barrières par des dons de produits de protection, à savoir masques, gels hydro-alcooliques, eau de javel et produits détergents à 700 familles de la banlieue dakaroise. ‘’Il y a 70 ans, débutais la coopération entre Israël et le Sénégal, depuis la visite de Mme Golda Meir en 1958. Les axes de coopération sont l’agriculture, l’éducation, la santé, etc.,’’ indique Roi Rosenblit. ‘’La mission des diplomates, poursuit-il, est de raffermir les liens entre les différents peuples’’.