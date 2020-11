Une quarantaine de membres du personnel de la police nationale est en formation pour 15 jours. Sous le thème ‘’Appui au renforcement de la gestion des ressources humaines au sein de la police nationale’’, cette session constitue un volet essentiel du partenariat entre l’Union européenne et le Sénégal en matière de sécurité.

Hier, lors de la cérémonie d’ouverture, le directeur général adjoint de la Police nationale s’est félicité de l’initiative. En effet, souligne le contrôleur général de police Seydou Bocar Yague, l’institution policière s’est inscrite dans une dynamique de réformes profondes d’amélioration des ressources humaines. A cet égard, renseigne-t-il, par le décret 2020-790, la direction des personnels a été érigée en direction des ressources humaines. L’objectif étant d’optimiser l’utilisation des personnels et de booster les performances. Il s’agit également de maitriser davantage les effectifs, d’améliorer les compétences et d’établir des plans de carrière.

‘’La formation continue et le système d’information des ressources humaines constituent des leviers incontournables pour l’atteinte des objectifs. Les performances tantôt évoquées seront sans doute atteintes, grâce à l’action soutenue des pouvoirs publics sénégalais qui, en plus des équipements et des infrastructures, ont fait du renforcement des effectifs de la police nationale une priorité, comme en atteste le plan quinquennal de recrutement 2018-2022. Les efforts de l’Etat du Sénégal sont déjà soutenus par l’Union européenne, grâce à la mise à disposition de matériel informatique de dernière génération. Une action qui vient d’être complétée par un important programme de renforcement des capacités, tant dans le domaine de l’informatique que celui de la gestion des ressources humaines’’, a poursuivi le n°2 de la police nationale.

Ainsi, selon Seydou Bocar Yague, l’institution policière parviendra à mettre en place un système d’information ultra-moderne à même de garantir une exploitation et un partage des données à temps réel entre toutes les structures de la Direction générale de la police nationale.

‘’C’est le lieu d’appeler nos partenaires techniques et financiers à une consolidation et une diversification dudit partenariat. Mais aussi, il sera question, pour nous, d’encourager tous les personnels à s’investir dans la formation continue, pour une adaptation permanente à l’évolution des paradigmes sécuritaires. J’y engage essentiellement la direction des ressources humaines et celle de la formation de la police nationale appelées à centraliser, coordonner, élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des programmes de renforcement des capacités dans le but d’améliorer le profil des personnels’’, a conclu le contrôleur général de police Seydou Bocar Yague.

