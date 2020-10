Après onze mois d’inactivité, l’équipe du Sénégal de football va effectuer son grand retour sur la scène internationale, ce soir (18 h) contre celle du Maroc, en match amical, au stade Moulay Abdallah de Rabat.

Onze mois déjà que l’équipe nationale du Sénégal de football n’avait plus livré le moindre match. Les hommes d’Aliou Cissé vont effectuer leur rentrée, ce soir (18 h), en amical contre le Maroc, au stade Moulay Abdallah de Rabat. Ce sera l’occasion, pour les deux sélections, de réviser les gammes et peaufiner leur stratégie pour les prochaines échéances internationales. Le Sénégal va affronter en double confrontation, en novembre prochain, la Guinée-Bissau pour le compte des 3e (aller à Dakar) et 4e journée (retour à Bissau) de la poule I des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2022. Les hommes de Cissé dominent leur groupe avec deux victoires contre le Congo (2-0) et l’Eswatini (1-4).

Pour leur part, les Lions de l’Atlas vont en découdre avec la Centrafrique, à l’aller à Rabat, puis au retour à Bangui, pour les 3e et 4e journées du groupe E. Les Marocains (4 pts) occupent la première place de la poule, à égalité de points avec la Mauritanie. Le Maroc a concédé le nul (0-0) d’entrée, à domicile, face aux Mourabitounes, avant de prendre le dessus sur le Burundi (0-3), à Bujumbura lors de la 2e journée.

Dans ce contexte particulier de pandémie de Covid-19, le sélectionneur national du Sénégal a indiqué vouloir consacrer cette fenêtre de la Fifa à la préparation logistique des prochains matches officiels. ‘’On a voulu répéter les scénarios qui pourraient se passer en novembre. Aujourd’hui, nous sommes au Maroc où les conditions sont réunies. Demain, on sera dans un autre pays ; peut-être que les conditions ne le seront pas. Nous avons envie de ne pas se tromper sur la logistique et les préparations de ces matches’’, a indiqué Aliou Cissé.

Mais l’aspect sportif n’en est pas moins important pour le coach. Ainsi, dit-il, ‘’on est là pour gagner, faire un beau match’’. En plus des cadres qui sont bien présents sur sa dernière liste, à l’exception de Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, l’ancien capitaine des Lions a ouvert la Tanière à de nouveaux joueurs. Il s’agit du portier de Strasbourg, Bingourou Kamara, du défenseur Ousseynou Ba (Olympiakos, Grèce), des milieux de terrain Joseph Lopy (FC Sochaux, France) et Pape Cheikh Diop (Dijon, France) et des attaquants Mame Baba Thiam (Fenerbahçe, Turquie) et Boulaye Dia (Reims, France). Justement, l’absence des joueurs précités devrait lui permettre de procéder à des réaménagements et donner du temps de jeu à certains, comme il l’a déclaré.

Avec Edouard Mendy dans les cages, en défense, à défaut de reconduire la paire Cheikhou Kouyaté et Salif Sané, qu’il a l’habitude d’aligner en cas d’absence de Koulibaly, il pourrait lancer Pape Abdou Cissé dans l’axe central. Le défenseur de l’Olympiakos avait d’ailleurs tenu la baraque avec Kouyaté, lors de la victoire du Sénégal (3-0) contre le Soudan, en match comptant pour les éliminatoires de la Can-2019. L’ancien joueur de l’AS Pikine avait d’ailleurs ouvert le score pour le Sénégal.

Le milieu de terrain également devrait connaitre une retouche. Aux côtés des habitués Idrissa Gana Guèye et Krépin Diatta, Cissé devrait aligner soit Sidy Sarr, qui a déjà joué avec ce duo, soit lancer un des deux novices, Pape Cheikh Diop ou Joseph Lopy.

Sur la ligne offensive, l’absence de Mané offre plusieurs perspectives au coach. Ismaïla Sarr et Opa Nguette pourraient occuper les ailes, avec Famara Diédhiou en pointe, dans un 4-3-3.

Le Maroc sans Munir El Haddadi

La sélection nationale du Maroc est en pleine reconstruction, depuis le départ d’Hervé Renard et l’arrivée de Vahid Halilhodzic sur le banc des Lions de l’Atlas, en août 2019. Le technicien franco-bosniaque a publié une liste de 26 joueurs avec 7 nouveaux éléments. Parmi ces nouvelles recrues, celui qui a le plus attiré l’attention est Munir El Haddadi. Halilhodzic et les fédéraux marocains espéraient profiter de la nouvelle réforme de la Fifa pour enrôler l’attaquant du FC Séville. Cette nouvelle règle permet désormais à tout joueur de changer de nationalité sportive, s’il compte moins de 3 matchs avec sa première sélection. Malheureusement pour eux, l’ancien espoir espagnol ne remplirait pas ce critère, aux yeux de la Fédération internationale de football (Fifa), selon lionsdelatlas.ma. Le site marocain informe que la Fifa aurait rejeté la demande de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) concernant le changement de nationalité sportive de Munir El Haddadi. ‘’En cause, la participation du joueur à des matchs officiels après 21 ans avec la sélection espoirs de l’Espagne’’.

En plus de ce coup dur, le coach marocain doit faire face à plusieurs absents parmi les joueurs retenus. C’est le cas de Nayef Aguerd blessé, Zakaria Labyad et Noussair Al Mazraoui retenus par leur club l’Ajax d’Amsterdam. Nabil Dirar, lui, a été testé positif à la Covid-19 et soumis au protocole sanitaire mis en place par les autorités compétentes. Il sera remplacé par Achraf Lazaar qui évolue au club anglais de Newcastle.

Vahid Halilhodzic a préféré se passer, pour cette date Fifa, de joueurs expérimentés comme Sofiane Boufal.

Malgré ces absences de taille, le Maroc reste une ‘’très belle équipe, compétitive où il y a d’énormes joueurs avec de grandes qualités’’, comme l’a souligné Aliou Cissé. Cette opposition entre Lions du Sénégal et Lions de l’Atlas devrait tenir toutes ses promesses.

LOUIS GEORGES DIATTA