Après 11 mois de repos forcé, le Maroc et le Sénégal vont reprendre fort le mois prochain ! Ce lundi, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a en effet annoncé la tenue d’un match amical qui opposera les Lions du Sénégal aux Lions de l’Atlas le 9 octobre prochain à Rabat. Un sacré choc ! La FSF a par ailleurs confirmé un second match amical entre Sadio Mané et sa bande et la Mauritanie le 13 octobre à Thiès.

La Fédération mauritanienne avait déjà annoncé la tenue de ce derby entre voisins la semaine dernière. La FSF a précisé que ces deux matchs auront lieu à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus. En novembre, le Sénégal affrontera ensuite la Guinée Bissau dans le cadre des éliminatoires de la Can 2021, tandis que le Maroc en découdra avec la Centrafrique. Entretemps, les hommes de Vahid Halilhodzic auront certainement un second match amical au programme en octobre.