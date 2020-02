L’Amicale des Anciens enfants de troupe a un nouveau Président. Il s’agit de Papa Demba DIALLO qui n’est autre que l’actuel Directeur Général du Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS). Il remplace à ce poste Ibra Diakhaté, qui a bouclé hier deux mandats de deux ans non renouvelables à la tête de l’Amicale qui compte plus de 5000 membres actifs.

Ibra Diakhaté ainsi que le bureau sortant a reçu les félicitations nourries du Conseil des Sages, ainsi que des membres qui ont pris la parole pour saluer un ‘’excellent bilan’’ et des actions sociales multiples dont la dernière en date est l’opération ‘’delo ndioukeul’’ (Reconnaissance) tenue les vendredi 7 et samedi 8 février derniers au village de Bango.

Il s’est agi, entre autres, de la remise des clés du mur de clôture du cimetière de Bango entièrement construit ; des denrées de première nécessité distribuées aux habitants de ce village qui, également, ont bénéficié d’une conférence axée sur deux thèmes notamment : “la nutrition et la prévention des maladies”.

Le nouveau Secrétaire général de l’Amicale, qui a évolué pendant 18 ans dans le domaine des nouvelles technologies au sein d’équipementiers et d’opérateurs télécoms en Afrique, en Europe et dans la Silicon Valley, a flirté avec Sonatel où il a été Directeur Général d’Orange Business Services et membre du Comité de Direction de Sonatel. Le nouveau Secrétaire Général de l’Amicale des Anciens enfants de troupe ‘’est titulaire de deux Masters en Ingénierie des Systèmes d’Information et en Systèmes répartis télécoms obtenus auprès de Télécom SudParis, ainsi que d’une Maîtrise en Sciences de Gestion auprès de l’Université Paris Dauphine.