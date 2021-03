Amicales Ucad

Le Collectif des amicales d’étudiants de l’Ucad tient à réaffirmer son attachement aux valeurs d’éthique, de solidarité et d’entraide, ainsi qu’aux principes d’équité et de son appartenance politique qui ont toujours fondé son action.

‘’Sous ce rapport, le collectif, après vérification au niveau des autorités policières, informe que tous les étudiants qui étaient arrêtés arbitrairement par la sécurité du Coud à l’intérieur du campus, ont effectivement été libérés. Il tient à porter à l’attention de la communauté estudiantine et des autorités les mesures ci-après : nous n’accepterons plus qu’un étudiant ne représentant aucune menace pour la sécurité puisse être arrêté de manière arbitraire à l’intérieur du campus’’, déclare le collectif dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’.

Le Collectif des amicales d’étudiants de l’Ucad condamne fermement l’attitude de leurs camarades qui, pour des raisons politiques, ont ‘’tenté de mettre le feu ou de mettre en danger la vie’’ de leurs camarades à l’intérieur du campus.

‘’Néanmoins, le collectif, en toute responsabilité, demande clémence et indulgence auprès des autorités judiciaires pour la libération des étudiants qui, semblerait-il, dans le procès-verbal de la police, ont été pris en flagrant délit. Nous nous engageons, en toute responsabilité, en toute souveraineté, à organiser une journée de la paix avec tous les étudiants, pour combattre la violence et l’utilisation d’armes et de tout produit dangereux pour la sécurité et la quiétude de la communauté estudiantine’’, souligne-t-on dans la note.