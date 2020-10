La loi sur le statut de l’artiste est en phase d’être adoptée à l’Assemblée nationale. Il est prévu une présomption salariale, entre autres, et la prise en charge de la sécurité sociale. L’Association des métiers de la musique du Sénégal (AMS) s’interroge déjà sur l’effectivité de l’application de cette loi. Cette association qui, depuis quatre ans, a entamé les travaux sur la formalisation des acteurs de la musique, tente de régler certaines questions préoccupantes.

Comment être reconnu comme travailleur ? Et une fois reconnu comme tel, comment vont se faire les inscriptions au niveau de la Caisse de sécurité sociale, Etc. ? Ainsi, pour trouver des réponses aux interrogations, l’AMS organise, depuis avant-hier, avec ses partenaires de la Fédération internationale des musiciens (Fim) et l’Union des confédérations syndicales suédoises-Union To Union, un séminaire technique d’information sur les opportunités et avantage d’un guichet unique du spectacle (Gus). ‘’Il s’agit de voir ce qui se fait à l’extérieur. En Afrique, nous n’avons pas une telle expérience. Nous savons qu’en France, il y a un guichet pour les intervenants du spectacle occasionnel’’.

...‘’Il faut qu’on arrive à avoir cette régularité, qu’on trouve le moyen d’établir un bulletin de salaire à la fin du mois qui totalise la globalité de toutes les prestations’’, a déclaré Daniel Gomes hier à la salle de conférence de la Société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins (Sodav) où se déroule le séminaire. ‘’On a posé cette problématique avec les différents employeurs. Ils nous ont dit qu’ils sont bien d’accord. Mais ils ont souligné que les artistes ne sont pas des salariés comme les autres. Et qu’ils ont plusieurs employeurs.

Il faut donc penser à un guichet unique qui va faire en sorte que les employeurs arrivent à payer toutes les cotisations sociales qu’ils verseraient à ce guichet unique qui va ventiler maintenant aux différentes caisses (Ipres, Caisse de sécurité sociale, IPM, fiscalité, cotisation syndicale)’’, a ajouté le président de l’AMS. Ainsi, le Gus sera utilisé lors de l’embauche d’artistes et/ou de techniciens sous contrat à durée déterminée qui concourent à la réalisation d’un spectacle vivant. Au sortir de cette rencontre, un point de presse sera organisé aujourd’hui.