‘’Malgré l’implication dès les premières heures du monde artistique dans la sensibilisation sur la pandémie Covid-19, malgré les lots de consolation de l’Etat à travers le fonds de résilience octroyé au secteur culturel, malgré les efforts des organisations professionnelles que nous sommes pour relancer les activités culturelles paralysées depuis presque un an, force est de constater que la culture est en danger de mort !’’. Ainsi alerte, dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, la Coalition des acteurs de la musique qui regroupe quatorze organisations professionnelles. ‘’Nous n’avons pas encore vraiment travaillé que le spectre d’une seconde vague nous fait perdre tout espoir de finir une année 2020 qui n’a jamais commencé. Le monde du spectacle vivant est à l’agonie.

L’ouverture de quelques petits espaces de diffusion ne compensera jamais les dégâts subis depuis le 14 mars 2020’’, se désole-t-elle. Inquiète, elle interpelle le chef de l’Etat, protecteur des arts et des lettres : ‘’Quelle solution prévoyez-vous pour la culture ? Allons-nous rendre notre dernier souffle en 2021 ? Nous sommes croyants, courageux, patriotes, résilients, mais pas suicidaires. La culture est par terre, nous ne pouvons-nous taire.’’

Des solutions ne manquent pas pour aider les artistes et les acteurs culturels. ‘’Il nous a été demandé de soumettre une proposition de plan de relance. Nous l’avons fait en octobre 2020, et depuis lors : silence radio ! Que se passe-t-il pour que notre secteur soit toujours relégué au dernier rang ? Et pourtant, nous sommes au premier rang, quand on a besoin de nos services, comme ce fut le cas quand il s’est agi de sensibiliser la population sur les mesures de prévention contre la maladie’’, crie-t-elle. La Coalition des acteurs de la musique réclame ‘’une solution définitive pour la culture et les acteurs culturels’’. ‘’Nous avons toujours demandé à être reçus pour travailler ensemble à sortir de cette crise dramatique. Hélas, sans jamais être entendus. La solution doit être globale, non parcellaire ou individuelle et impliquer l’ensemble des acteurs’’, croit-elle savoir. Aussi, elle reste convaincue qu’il est impératif de sauver la culture maintenant.