L’Alliance des syndicats autonomes de la santé (ASAS-SUTSAS-SUDTM-SAT Santé/D AND GUEUSSEUM) organise demain vendredi 31 janvier 2020, un panel sur le plan de carrière des techniciens supérieurs de santé. La rencontre, placée sous le parrainage et la présidence effective du ministre de la Santé et de l’Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr, sera une occasion, pour l’organisation syndicale, de faire le bilan de ses activités.

Selon Mballo Dia Thiam et ses camarades pour qui la politique de santé trouve son fondement dans la Constitution sénégalaise, il a fallu que la Convergence SUTSAS-SAS engage la lutte pour obliger l’Etat à signer, en fin 2008, un accord pour le relèvement au Bac du niveau de formation des infirmiers d’Etat (IDE) et sages-femmes d’Etat (SFE). Mais jusqu’ici, se désolent-ils, il n’est nullement question du sort des techniciens supérieurs de santé. Et la sortie de la première promotion en 2012 a fini de mettre en exergue une des principales limites du décret n°2012-1312 qui n’avait pas pris en compte leur plan de carrière.

...Pourtant, relèvent-ils, ce sont ces mêmes techniciens supérieurs de santé qui assurent la formation de ces infirmiers et sages-femmes qui, à leur sortie, sont de la hiérarchie B1, alors que leurs formateurs sont restés à la hiérarchie B2. Ainsi, en perspective de son combat futur, And Gueusseum se fixe comme objectif principal de définir un mode opératoire du reclassement des techniciens supérieurs de santé dans le corps des administrateurs de soins. Aussi, envisage-t-il à faire l’état des lieux de la formation des techniciens supérieurs de santé ; revisiter les curricula de formation des techniciens supérieurs de santé ; confirmer, s’il y a lieu, les gaps de connaissances et de compétences entre la formation de référence de l’OOAS et la formation initiale.