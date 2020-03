A peine finit-on de faire état de deux cas confirmés de coronavirus au Sénégal, que les syndicalistes sortent du bois pour étaler encore des frustrations. Dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, And Gueusseum regrette sa non implication au Conseil présidentiel tenu lundi au palais.

‘’And Gueusseum, solidaire au gouvernement dans toutes ses initiatives tendant à juguler cette pandémie, déplore le fait que le ministre de la Santé n’ait pas convié l’alliance la plus représentative des travailleurs de la santé et de l’action sociale (Asas) à cette rencontre symbolique avec le président de la République, de définition d’un plan de guerre contre le coronavirus pour lequel les travailleurs constituent les braves soldats qui en paieront le plus lourd tribut, parce qu’étant les premiers et les derniers remparts contre toutes les maladies’’.

Les camarades de Mballo Dia Thiam rappelle ‘’que la gestion de cette pandémie n’est plus une affaire d’état-major, mais une affaire nationale qui nécessite la conjugaison de tous les efforts de toutes les composantes de la société, sans distinction de race, d’ethnie, de parti politique, de syndicat, de chapelle culturelle ou religieuse, dans une approche inclusive’’.

...C’est pourquoi les syndicalistes disent s’engager ‘’à accompagner le ministère de la Santé et, au-delà, les pouvoirs publics, dans cette lutte, en participant à toutes les actions de riposte’’. Il y a quelques semaines déjà, And Gueusseum invitait les autorités, à travers un communiqué, à la vigilance, du fait de la porosité des frontières du Sénégal.

Ce qui rend le pays ‘’vulnérable et fragilise la résilience de notre système de santé’’, regrettait-il. Aujourd’hui, le Sénégal enregistre deux cas de coronavirus. C’est pourquoi des professionnels de la santé demandent ‘’la formation sans délai de tous les acteurs, une exigence de même que leur protection par des équipements et kits idoines, et surtout une vaste campagne de communication et d’information à l’endroit des populations’’.