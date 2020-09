Tout sauf une surprise. Auteur d'une saison monstrueuse, avec 13 buts et 20 passes décisives à la clé, Kevin De Bruyne (29 ans) a été élu meilleur joueur de Premier League pour l'exercice 2019-2020 par le syndicat des joueurs (Professional Footballers' Association Players). Le milieu offensif de Manchester City succède ainsi au défenseur central de Liverpool, Virgil van Dijk, et devient le deuxième Belge à remporter cette récompense après Eden Hazard avec Chelsea en 2014-2015. Champion d'Angleterre avec les Reds, le latéral droit Trent Alexander-Arnold (4 buts, 13 passes décisives en 2019-2020) a été élu meilleur jeune joueur du championnat anglais.

…Les excuses de Greenwood

Exclu du rassemblement de l'équipe d'Angleterre pour avoir enfreint les règles sanitaires en faisant venir une fille à l'hôtel après la victoire contre l'Islande (1-0) samedi, l'attaquant de Manchester United, Mason Greenwood (18 ans, 1 sélection), a présenté ses excuses. "Je ne peux que m'excuser auprès de tout le monde pour l'embarras que j'ai causé. Il était irresponsable de ma part de briser les protocoles mis en place contre le Covid-19 pour protéger les joueurs, le staff et le public. Jouer pour l'Angleterre a été l'un des moments qui m'ont rendu le plus fier dans ma vie et je ne peux m'en prendre qu'à moi-même pour cette énorme erreur", a regretté le Mancunien sur le site officiel des Red Devils.