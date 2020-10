Encore un coup de tonnerre lors de la 4e journée de Premier League. Après l'humiliation infligée par Tottenham à Manchester United (1-6), c'est Aston Villa qui a donné une leçon à Liverpool (7-2) ! Privés de l'attaquant Mané, positif au covid-19, les Reds ont totalement explosé malgré le doublé de Salah (33e, 60e). Les Villans se sont en effet régalés avec un triplé de Watkins (4e, 22e, 39e), un doublé de Grealish (66e, 75e) et des buts signés McGinn (35e) et Barkley (55e). Juste avant la trêve internationale, cette correction laissera des traces chez le champion en titre, qui laisse Everton prendre seul la tête du championnat.

…Tottenham humilie Man U (6-1)

Quelle déroute pour Manchester United ! Pour le compte de la 4e journée de Premier League, les Red Devils ont été ridiculisés par Tottenham (1-6) ce dimanche. Pourtant, ce match avait parfaitement débuté pour MU avec un penalty obtenu par Martial et transformé par Fernandes (2e). Puis la catastrophe ! En l'espace de 3 minutes, les Spurs ont marqué à deux reprises par Ndombélé (4e) et Son (7e). Et à la 28e minute de jeu, la partie a connu un tournant avec l'expulsion de Martial pour une gifle sur Lamela. En supériorité numérique, les hommes de José Mourinho ont déroulé avec un doublé de Kane (30e, 79e sp), un autre but de Son (37e) et une réalisation d'Aurier (51e). Avec ce succès, Tottenham monte à la 5e place du classement, alors que Manchester United occupe le 16e rang à la suite de ce lourd revers.