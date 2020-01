En dépit de la décélération enregistrée en 2018, l’activité économique reste vigoureuse au Sénégal : le produit intérieur brut réel s’accroit de 6,4 %, après +7,4 % en 2017. Ces informations ont été publiées hier par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Pour l’ANSD, cette performance s’est faite dans un contexte de baisse de 0,5 % du niveau général des prix, après une appréciation de 0,6 % en 2017.

En volume, la consommation finale et la formation brute de capital fixe (FBCF) ont enregistré, respectivement, des progressions de 4,2 % et 8,4 % en 2018 contre 4,7 % et 15,4 % en 2017. Selon l’agence, les exportations et les importations ont augmenté, respectivement, de 9,6 % et 7,6 % en 2018.

Toutefois, en valeur, le solde des échanges extérieurs s’est dégradé en 2018. Il est également noté le maintien du dynamisme de l’épargne intérieure des ménages dont le taux a atteint 17,1 % en 2018, après 16,0 % en 2017.