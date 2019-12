Anta Sarr Diacko n’est plus à la tête de la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale. La mesure est tombée hier. Elle est remplacée par Aminata Sow, titulaire d’un Mba et d’un Master II en ingénierie financière.

La dame a-t-elle été emportée par les révélations du rapport 2017 de l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp) ? La question mérite d’être posée, parce que le document a révélé une nébuleuse autour de l’achat de 700 tonnes de riz à distribuer à Thiès, Saint-Louis, Kaolack, Ziguinchor, Sédhiou, Kédougou et Tambacounda, avec un montant d'un milliard qui a été puisé dans les crédits alloués aux bourses de sécurité sociale.

Une enquête de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a aussi révélé que la Dgpsn a loué des voitures auprès de Senecartours pour un montant de 354 millions de F Cfa. Autant d’actes qui ont fait tache dans une très longue gestion qui a aussi valu beaucoup de satisfactions.