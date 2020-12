La campagne de communication et de sensibilisation sur la nouvelle réglementation du secteur de la boulangerie bat son plein. Le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS) déplore l’inertie des gouverneurs de région qui n’ont pas appliqué l’arrêté ministériel relatif à la nouvelle réglementation.

‘’Hormis le gouverneur de Dakar, aucun autre gouverneur des 13 régions restantes n’a appliqué l’arrêté ministériel n°7378 du 3 mars 2020 fixant les conditions et les modalités d’exploitation d’une boulangerie au Sénégal’’, a confié Amadou Gaye, le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS) à la presse. Il s’est rendu, hier, à Diourbel, dans le cadre d’une campagne de communication et de sensibilisation sur la nouvelle réglementation du secteur. Très amer, il dit ne pas comprendre cette inertie de ces gouverneurs censés appliquer à la lettre les directives des ministres.

S’exprimant sur la nouvelle réglementation dans le secteur de la boulangerie, Amadou Gaye note que, depuis des années, ils rencontrent beaucoup de difficultés dans le secteur, relatives à la création, l’implantation, la production, la distribution et la vente. ‘’Maintenant que nous avons des dispositions législatives notamment au décret réglementant les activités de production, de distribution et de vente des produits de boulangerie et de pâtisserie, et des arrêtés dans les différentes régions, nous travaillons à la compréhension de cette loi pour une bonne application’’.

Les acteurs de la boulangerie restent convaincus qu’à l’issue de cette tournée de sensibilisation et de communication, certaines difficultés liées à l’application de la réglementation des activités de la production, distribution et vente des produits de la boulangerie-pâtisserie seront aplanies.

La région de Diourbel compte 350 boulangeries et les 300 sont implantées dans la cité religieuse de Touba. Au niveau de ce secteur, les droits élémentaires des meuniers ne sont pas respectés, parce que régis par des textes datant de 1954 et qui sont devenus obsolètes.

Pour toutes ces raisons, pense Amadou Gaye, ‘’une nouvelle convention qui régit les travailleurs du secteur de la boulangerie sera élaborée et adoptée’’.

A noter qu’au niveau du Sénégal, la contribution économique et sociale du secteur de la boulangerie n’est plus à démontrer. Le secteur génère 30 000 emplois directs qui travaillent dans près de 1 800 unités. Les boulangers produisent environ 7 500 000 de baguettes par jour de consommation, un chiffre d’affaires annuel de plus de 500 milliards et une participation à hauteur de 3 % du PIB.

Boucar Aliou Diallo