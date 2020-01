Le directeur du Port autonome de Dakar, à l’issue de la randonnée, s’est également prononcé sur le problème des transporteurs, relatif à l’application du règlement 14 de l’UEMOA. La directive de l’UEMOA, en attente d’application depuis 10 ans, devait entrer en vigueur. Mais les transporteurs ont manifesté leur désaccord par rapport à son application. Le DG du PAD a annoncé qu’une dérogation a été obtenue.

Il s’est exprimé en ces termes : ‘’Aujourd’hui, je peux vous dire que, exceptionnellement, le ministre des Transports et le directeur des Routes nous ont accordé une dérogation. Pour la plate-forme DP World, nous lui avons accordé un délai jusqu’au 31 mars, pour lui permettre d’avoir des pèse-essieux pour que les transporteurs puissent rentrer dans leur plate-forme et sortir sans trop passer de temps. Je dois dire que le port lui-même, dans les endroits où on lui a exigé d’avoir des pèse-essieux, est en règle. Il en a installé 8 en dehors des endroits concédés.’’

Toutefois, poursuit-il, ‘’dans les plateformes concédées, c’est-à-dire DP World, TVS, Dakar Terminal, il est du ressort de ces concessionnaires d’installer des pèse-essieux. Nous avons discuté avec DP World qui a, pour l’instant, un seul pèse-essieux et un pont-bascule. Ils ont fait la commande des pèse-essieux qui sont en route. Ils vont les réceptionner au mois de février et les installer d’ici à la fin du mois de mars. Ce qui fait qu’aujourd’hui, la première doléance des transporteurs est gérée.

Donc, il n’y a pas de congestion, c’est fluide. Ils peuvent aller retirer leurs conteneurs. Le deuxième point dont ils font cas, c’est la hausse des tarifs d’entrée dans le port, dans le cadre de l’application de la gestion des flux de camions. L’objectif du port est plutôt de rendre la vie beaucoup plus facile pour les transporteurs, parce qu’eux-mêmes disent rester 13 à 24 heures pour retirer un conteneur. Nous avons mis un système en place qui va permettre aux transporteurs, non seulement de rentrer facilement dans le port, mais de faire plusieurs rotations, donc beaucoup plus d’argent. Au lieu de faire une rotation journalière, ils vont pouvoir en faire 3, 4, voire 5. C’est un système moderne que nous avons mis en place et qui a un coût, bien entendu. Nous avions envisagé de l’appliquer à partir de ce lundi. Nous l’avons suspendu, en attendant de les rencontrer’’.

‘’Nous avons voyagé avec les transporteurs, dans beaucoup de ports africains dont Casablanca et Cotonou, pour voir leur modèle de gestion. Et c’est celui de Cotonou qui devait être appliqué au Sénégal. Ces points de discorde vont continuer à être discutées pour trouver un consensus. Le prochain rendez-vous, c’est ce mardi. Nous allons discuter avec les Maliens aussi, qui auront une délégation de 10 personnes composée de transporteurs, de pétroliers, du président des chargeurs et de celui des transitaires. Ils demandent une tolérance de 20 % de la charge à l’essieu. Il est dans notre intérêt à tous de discuter pour avoir un port plus performant’’, a-t-il terminé.

La menace du coronavirus

Sur les mesures prises par le port pour parer au virus relativement aux bateaux en provenance de la Chine, Aboubacar Sédikh Bèye dit qu’il y a un dispositif permanent sur les lieux, avec le Département hygiène, sécurité, environnement (HSE). Et d’ajouter que les normes sanitaires sont toujours respectées, au port, point de sortie et d’entrée dans le territoire, en relation avec le ministère de la Santé. Les mesures idoines seront également prises par rapport à ce cas spécifique.