Dans le cadre de la tournée nationale qu’il effectue sur toute l’étendue du territoire national pour s’enquérir de la situation des importateurs nationaux et ceux étrangers et mobiliser l’offre nationale, le ministre de l’Elevage et des Productions animales était, ce week-end, au foirail de Dahra Djolof, dans le département de Linguère, en compagnie des différents chefs de service de son ministère ainsi que des autorités administratives et celles locales.

Samba Ndiobène Ka a visité les différents points de vente du foirail et a dressé un satisfecit quant à l’approvisionnement correct du marché en moutons.

Il affirme que 16 000 têtes ont été retrouvées dans ledit foirail et la quasi-totalité des bêtes vont être acheminées entre Dakar, Thiès et Kaolack.

Ainsi, vu ce nombre dans ce seul marché, il est permis d’espérer que le marché sera correctement approvisionné pour les besoins de la Tabaski. Aussi, les prix pourraient être abordables, vu que, selon Samba Ndiobène Ka, ‘’le chef de l’Etat a signé une lettre circulaire le 17 juin 2020 pour permettre aux opérateurs d’écouler convenablement les moutons et aux consommateurs d’accéder aux bêtes à des prix raisonnables’’.

De plus, a rappelé Samba Ndiobène Ka, ‘’le chef de l’Etat a remis une enveloppe de 3 milliards aux éleveurs du Sénégal pour qu’ils aillent à l’étranger acheter des moutons pour faciliter aux consommateurs l’obtention du mouton de Tabaski. Il a aussi subventionné le sac de l’aliment de bétail à presque 50 %’’.

Par conséquent, le ministre a profité de sa visite pour lancer un appel aux opérateurs. Il leur demande de rester raisonnables afin que tous les Sénégalais puissent s’approvisionner. Car l’Etat a fait le maximum pour mettre en place des conditions idoines pour permettre aux uns et aux autres d’acheter et de vendre sans aucune difficulté, en exonérant les taxes sur l’importation des moutons et en mettant dans tous les points de vente la sécurité requise.

Mamadou Ndiaye (Linguère)