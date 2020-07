Le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Samba Diobène Kâ, a effectué une visite, hier à Kahone, en prélude à la Tabaski.

La fête de la Tabaski se prépare dans un contexte particulier marqué par la pandémie de Covid-19. Le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Samba Diobène Kâ, s’est rendu hier sur le site de Kahone. En tournée depuis quelques jours, ce qu’il a vu dans les différents marchés hebdomadaires semblent le rassurer. ‘’L’année dernière, à la même période, c’est-à-dire à J-11, on était à 18 000 têtes dans la région. Cette année, à la même date, on est à 28 000 têtes. On est ainsi à un surplus de 10 000 têtes. Je ne dirais pas pour autant que je suis totalement satisfait, mais c’est encourageant. Il y a des tendances intéressantes et importantes’’, a-t-il dit.

Il espère qu’il en sera ainsi jusqu’au jour de la fête. Ce qui permettra à tous les Sénégalais d’avoir un mouton.

Même si les pronostics sont encourageants, il n’empêche, affirme Samba Ndiobène Kâ, les défis sont réels. Avec la crise sanitaire liée au coronavirus, il est d’avis qu’il faut des dispositions particulières. Dans ce sens, il a invité les Sénégalais à ne pas attendre les derniers jours pour acheter un mouton.

Par ailleurs, concernant les mesures prises par le chef de l’Etat pour faciliter les choses aux éleveurs, le ministre de l’Elevage et des Productions animales assure qu’elles sont bien respectées. ‘’Nous sommes rassurés. De Kidira à Kaolack, en passant par Bakel, Saint-Louis, Louga et Kaolack, les mesures prises par le président de la République sont appliquées’’, a-t-il affirmé.

A propos de ces dispositions, il s’agit notamment de celles consignées dans la lettre circulaire n°01806 PR/MESG/CT –PSS du 17 juin 2020. Le président de la République, Macky Sall, y instruit les ministres dont les départements interviennent dans l’opération Tabaski, à faire observer les mesures suivantes : l’assouplissement du contrôle des camions transportant des moutons vers le Sénégal, la réduction du contrôle au strict nécessaire, l’exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski, l’autorisation de la présence, à bord de chaque camion, de trois bergers chargés de la surveillance des animaux transportés. La note informe qu’en application de ces directives présidentielles, le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Samba Ndiobène Kâ, a dans une approche participative et inclusive, impliqué dans la gestion de l’évènement tous les acteurs.

AIDA DIENE