Pour lutter efficacement contre l’insécurité alimentaire, plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) ont décidé d’injecter une enveloppe de plus d’un milliard 203 millions de francs CFA dans plusieurs ménages de dix communes de la région de Thiès. Chaque famille ciblée recevra 40 000 F CFA pendant six mois.

Les organisations non gouvernementales (ONG) Save the Children, Oxfam, Plan International/Sénégal, World Vision, Action contre la faim, Catholic Relief Crisis… établies au Sénégal, ont décidé de voler au secours de plusieurs ménages de la région de Thiès. Elles se disent déterminées à conjuguer leurs efforts pendant six mois, pour venir à bout de l’insécurité alimentaire qui affecte beaucoup de ménages dans cette zone. De ce fait, un montant global d’un milliard 203 millions 483 mille 585 francs CFA va être débloqué, dans le cadre du projet dénommé ‘’Food Crisis’’. Lequel va cibler des ménages vulnérables, mais surtout les enfants âgés de 6 à 59 mois, les femmes enceintes et celles qui allaitent.

Selon la coordinatrice du projet, Food Crisis vise à intervenir ‘’très rapidement’’ dans les départements de Thiès, Mbour et Tivaouane, afin de contribuer à la réduction de l’insécurité alimentaire, mais aussi à la diminution de la prévalence de la malnutrition. ‘’Les enjeux de ce projet sont énormes. Déjà, nous allons mettre en œuvre des activités en rapport avec la malnutrition. L’enjeu aussi, c’est la réussite du ciblage. On ne peut pas, dans le cadre de ce projet, réaliser les activités sans avoir les informations fiables sur la direction que nous devons emprunter pour administrer le service. Autrement dit, nous devons réaliser le ciblage géographique pour identifier les communes, les quartiers et les villages et les ménages affectés (…) ’’, précise Adja Anna Diop qui s’exprimait hier au terme d’un comité régional de développement (CRD) consacré au lancement dudit projet.

Ainsi, Food Crisis, qui a démarré depuis le début du mois de janvier et qui prend fin en juin 2020, va permettre à chaque ménage de recevoir la somme de 40 000 F CFA par mois, l’équivalent de 40 dollars. Le monde rural est souvent confronté à une crise alimentaire qui s’accentue depuis bientôt trois ans, du fait de la pluviométrie déficitaire. La région de Thiès n’est pas épargnée.

Cependant, Adja Anna Diop reste convaincue que Food Crisis peut aider à résoudre l’équation de l’insécurité alimentaire. Pour réussir ce projet, le sous-préfet de l’arrondissement de Méouane propose que les ONG travaillent à mettre en œuvre un système de coordination ‘’efficace’’ pour, dit-il, plus de transparence.

De l’avis de l’autorité administrative, il faut éviter de tomber dans le piège des ménages. ‘’Nous avons tout vu avec les bourses de sécurité familiale. Mais pour ce projet, il faut vraiment éviter les mêmes erreurs. Nous avons vu beaucoup de doublons. Donc, il faut faire très attention par rapport au ciblage’’, alerte Ibrahima Ndaw, rappelant que les communes de Darou Khoudoss et de Méouane présentent des ménages à revenus trop faibles, donc ‘’trop vulnérables.’’

GAUSTIN DIATTA (THIES)